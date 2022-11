Lyt til artiklen

18 år.

Så lang tid er der gået, siden de danske håndboldkvinder sidst var i en slutrunde-finale.

Noget, der faktisk kom bag på Sarah Iversen, da hun fik det præcise tal fredag aften.

»Jeg vidste det ikke, før det blev nævnt i tv-studiet. Det lyder helt vanvittigt. Jeg synes bare, det er fedt forhåbentlig at være med til at ændre det, også for de næste generationer,« siger landsholdsstjernen.

For truppen er, som hun selv påpeger det, en god blanding af kræfter, der har været med i en del år og så nogle af de yngre.

Hun nævner blandt andre Cecilie Brandt, Elma Halilcevic og Emma Friis, der i en tidlig alder får lov til at stå i en finale. Og så ved EM - den sværeste at komme i, forklarer stregspilleren.

»Jeg sagde til Emma Friis i går: ‘Du står altså i en EM-finale, det er din anden slutrunde, det er ret stort, du får lov at opleve det så tidligt, for det har vi kæmpet for i rigtig mange år',« fortæller Sarah Iversen og fortsætter:

»Det var historisk. Det er fedt for os alle, men det giver et andet perspektiv når man har haft flere mesterskaber, og har været længere væk fra der, hvor vi er nu,« forklarer hun.

Rikke Iversen, Mette Tranborg og Sarah Iversen efter EM kvindehåndboldkampen i mellemrunden mellem Danmark - Norge i Ljubljana i Slovenien, onsdag den 16. november 2022. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rikke Iversen, Mette Tranborg og Sarah Iversen efter EM kvindehåndboldkampen i mellemrunden mellem Danmark - Norge i Ljubljana i Slovenien, onsdag den 16. november 2022. Foto: Liselotte Sabroe

Sarah Iversen var blandt andet med, da det kiksede helt ved VM i Japan i 2019, og Danmark missede OL-kvalifikationen.

Siden har landsholdet rejst sig, og de unge spillere er i dag en del af et hold, der har en del med i rygsækken.

»De træder også ind i et hold og en trup, der har været igennem mere end dem selv. Og træder ind i en bølge af succes. For dem er det bare fedt og så fortjent og især for hende (Friis, red.), der har spillet en hjernedødt flot turnering. Jeg er dybt imponeret over den måde, hun er vokset på.«

Danmark skal i EM-finalen møde Norge, og den kamp bliver spillet søndag aften klokken 20.30. Du kan følge den live her på bt.dk.