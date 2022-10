Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Jeg synes bare, der skal være en hårdere straf, hvis det sker. Jeg synes bare ikke, det skal tillades.«

Sarah Iversen er ikke i tvivl om sin holdning, når det kommer til konsekvenser. Og der er faktisk ikke tale om håndboldbanen her.

I stedet handler det om det element, der er blevet uundgåeligt nu til dags, og som nærmest alle – kendte som ukendte – støder på.

De sociale medier. Hvor mange er rigtig søde, mens der også sidder tastaturkrigere, der gemmer sig bag en skærm og skriver grimme beskeder.

»Så må man få en advarsel, hvis man ikke retter ind, så ryger din profil. Så kan du bare ikke logge ind mere. Slut,« understreger Sarah Iversen.

Senest har den danske skuespiller og danser Silas Holst udgivet bogen 'Nok' med fokus på den hårde tone på de sociale medier, hadbeskeder, og hvordan man som forældre kan navigere i det hele.

»Min generelle holdning er, folk skal tale ordentligt. Jeg har heller ikke oplevet, folk har talt dårligt om mig. Folk skal bare klappe i. Hvis de ikke har noget godt sige, så hold mund,« siger Sarah Iversen, der selv har sønnen Elliot.

Og håndboldstjernen fortæller, at hun da også deler billeder af sin søn på for eksempel Instagram, ligesom han nok også kommer til at have Facebook.

'Det må vi tage til den tid,' som hun siger og fortæller, hun selv deler de ting, hun føler, hun kan være bekendt at dele. Sin familie, sin hund, håndbold og sig selv. Og hun forstår heller ikke de mennesker, der for eksempel shamer andre mødre.

»Jeg kan ikke forstå, hvor det behov kommer fra. Det ligger meget langt fra min verden. Jeg er vokset op med, at har du ikke noget godt at sige, så klap i,« siger Sarah Iversen.

Hun er tilbage ved årets EM efter to års pause fra slutrunder på grund af sin graviditet. De seneste år har flere landsholdsspillere fortalt, hvordan de på holdet er blevet nærmest enige om at lukke ned for sociale medier under slutrunderne.

»Vi bliver bedømt, får karakterer og alt muligt andet. Jeg tror ikke, det er alle, der læser det. Jeg tror, nogle kan holde til det, andre kan ikke,« siger Sarah Iversen, der selv er god til at børste det af sig.

»Jeg er jo også ældre og rutineret. Jeg kunne godt forestille mig, at nogle af de helt unge sagtens kunne få nogle slag. I starten tænkte jeg også 'hvorfor fik man sådan en kommentar, det var da ubehageligt', nu er jeg bare ligeglad. I dont give a shit,« siger Sarah Iversen og fortsætter:

»Folk må synes, hvad de vil. Så kan man læse det eller lade være. Jeg har ikke noget behov for at læse det, men selvfølgelig synes nogen, det er sjovt. Måske endnu sjovere, hvis man har spillet en rigtig god kamp, lige at gå ind og se. Der er bare en fare for, du læser noget, du ikke har lyst til at læse. Det er ikke det, der er vigtigt. Du er jo her. Du gør jo noget rigtigt. Det tror jeg bare, du skal have 'in mente',« siger landsholdsspilleren.

Sammen med resten af holdet skal hun spille EM fra 4. november. Her venter Slovenien, Serbien og Sverige i den indledende pulje.