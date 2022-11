Lyt til artiklen

»Du har jo forladt det mest dyrebare. Så du skal ikke spilde tiden. Så kan du lige så godt være derhjemme, hvis det ikke giver mening at være her. Så kan du lige så godt vælge det fra, for så er der nogen, der har endnu mere brug for dig.«

Sarah Iversen er tilbage, og langt hen ad vejen er meget, som det plejer i den danske landsholdslejr. Men én ting er forandret for håndboldstjernen.

For denne gang rejser hun til EM som mor.

Hun fødte sønnen Elliot i januar 2021, og efterfølgende har hun kæmpet sig tilbage til både håndboldbanen og landsholdet, som hun tog afsted med mandag.

Sarah Iversen og Simone Petersen under træningen med håndbold kvindelandsholdet i Idrættens Hus i Brøndby tirsdag den 25. oktober 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sarah Iversen og Simone Petersen under træningen med håndbold kvindelandsholdet i Idrættens Hus i Brøndby tirsdag den 25. oktober 2022.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og Sarah Iversen elsker at være tilbage. Hun nyder det og kan mærke, der er sket noget med hendes mentalitet.

»Jeg har mere ro i mig selv, jeg hviler ret meget i mig selv, jeg lader håndbolden fylde, når den skal fylde og lægger den væk, for der er ikke tid til at have den hele tiden. Jeg værdsætter også, når jeg har tid til håndbolden. Så kan man give sig selv 100 procent. Når man er væk, skal der fandeme være en god grund til, du har valgt at være væk,« siger hun med henvisning til, at hendes mand Mark og sønnen er derhjemme i det jyske.

»Jeg nyder at være her og giver mig 100 procent. Man ændrer sig lidt, andre ting bliver måske sat mere i perspektiv. Jeg nyder den kombination,« siger hun.

Dermed ikke sagt det var let at sige farvel, og det bliver da også 'skidesvært', som hun selv formulerer det, at være af sted.

»Egentlig er jeg mentalt ret godt klædt på. Vi har snakket tingene godt igennem derhjemme. Mark har orlov, så han kan også være 100 procent på Elliott, som også skal i vuggestue. Jeg tror, jeg har fundet en god ro i det. Lige inden jeg skulle afsted, sagde han: ‘Du har fortjent at være der, så nu nyder du det. Jeg skal nok sørge for, det kører derhjemme, nu er du bare afsted, og nu gør du det bare’. Han har givet mig så meget ro, og jeg ved, det nok skal gå derhjemme,« siger Sarah Iversen.

Hun ved, sønnen har det godt, og at det er hendes eget savn, der kommer til at fylde mest. Og så betød opbakningen og de ord fra manden meget, da hun skulle ud ad døren.

»Det er dejligt, for det var hårdt at sige farvel. Elliott var ked af det; ikke, at han ved, hvad jeg skal, men han er meget morsyg i øjeblikket, og det gjorde mig ked af det. Så det var rart at få at vide. Det er jo rigtigt, det er jo det, jeg har drømt om. Så selvfølgelig skal jeg det. Og selvfølgelig har han styr på det derhjemme,« siger Sarah Iversen.

Hun kommer dog ikke til at undvære sin lille familie under hele turen. For spiller Danmark sig videre fra mellemrunden, kommer de til Slovenien i seks dage.

Sidst Sarah Iversen var med landsholdet til slutrunde, var i december 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sidst Sarah Iversen var med landsholdet til slutrunde, var i december 2019. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det giver håndboldstjernen en ekstra energi at have dem der, og indtil da må hun tale med dem over Facetime – hvis det giver mening.

»Jeg tror også, jeg selv skal finde en balance i behovet, og hvad det egentlig er. Det nytter heller ikke, jeg ringer hjem i tide og utide og forstyrrer den rytme, de har opbygget. Måske har jeg behov for at snakke med dem hele tiden, måske har jeg ikke,« siger hun og forklarer:

»Det er ikke sikkert, jeg kan ringe på alle mulige tidspunkter. Hvis han er på vej i bad med ham, når jeg har ti minutter, så har han jo ikke tid. Måske bliver det værre af, jeg ser ham, måske bliver Elliott også ked af det, hvis han ser mig. Vi må finde ud af det,« siger Iversen.

Sammen med resten af holdet, skal hun spille EM i Slovenien, hvor det i første omgang går løs mod Slovenien, Serbien og Sverige i gruppespillet.