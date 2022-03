I mange år har hendes jul været dårlig, humøret har været skidt, og hun har ikke været særligt godt selskab.

»Den var rigtig fin for en gangs skyld. Jeg tror helt sikkert, jeg var sjovere at være sammen med,« smiler Sandra Toft.

For år 2021 endte med at blive forrygende for den danske målvogter, der fik sin medalje med landsholdet efter en stor nedtur i Japan i 2019, hvor OL glippede og endnu en i 2020 i Herning, da det blev til en fjerdeplads.

»Det lyder måske kliché; selvom det ‘bare’ var bronze, var det stadig en medalje. Jeg kom på podiet med det danske landshold, og det har altid været en pigedrøm for mig. Landsholdet er jo meget større for mig end klubhold; det er her, jeg allerhelst vil vinde. Det var en kæmpe eufori og en lettelse, især for os, der har været der længe, endelig at være blandt de tre hold, der skal op og hædres. Det er stort,« fortæller hun om det moment, hvor hun sammen med holdet fik VM-medaljer om halsen.

Noget, der skete efter 14 år for hendes eget vedkommende. Og hun jubler ikke kun over endelig at have fået metal. Nu slipper hun også for det spørgsmål, der har hjemsøgt hende de sidste mange år.

»Det betyder ekstremt meget, når man har været her 14 år uden at få en medalje. Man har skullet høre på hver slutrunde at ‘du var der ikke i 2013, der var du skadet’. Det er dejligt at få fjernet det og få noget, man kan hænge op. Nu er dét slut,« smiler hun ved tanken om ikke længere at skulle konfronteres med den manglede podieplads.

Og det er ikke kun med landsholdet, der er skrevet et stort kapitel på det seneste. I starten af februar kom det frem, at Sandra Toft til sommer skifter til den ungarske storklub Györ.

»Det føltes rigtigt, når jeg talte med dem og det rigtige tidspunkt i min karriere at tage det skridt. Det er en stor klub og et mega godt hold. Jeg er 32 år, så hvorfor ikke nu?« siger den danske stjerne.

Sandra Toft (i midten) og resten af landsholdet vandt VM-bronze. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sandra Toft (i midten) og resten af landsholdet vandt VM-bronze. Foto: Liselotte Sabroe

Inden december-slutrunden gik rygterne på, hvor hun skulle hen. Ville det blive til mere udland, eller kunne hun finde på at vende hjem? Sidstnævnte havde hun overvejet en smule.

»Engang imellem her og der, men jeg tænkte også, nu var jeg ude, så tog jeg først hjem, kom jeg ikke ud igen. Jeg spiller håndbold, fordi det er sjovt, og jeg elsker det, men det skal også give mig så mange oplevelser som muligt. Mavefornemmelsen sagde, jeg skulle blive ude, især med det tilbud, at jeg kunne komme dertil,« siger Toft.

Inden da skal hun dog sige farvel til Brest; klubben, hun har været i siden sommeren 2019.

»Det er tre turbulente år, hvor jeg har lært rigtig meget, men jeg glæder mig også til at åbne et nyt kapitel. Jeg er blevet en bedre målmand, der har præsteret under andre forudsætninger end hjemme i en dansk klub. Uden for banen har jeg lært rigtig meget om mig selv,« siger Sandra Toft.

Hun flyttede først og fremmest til et nyt land, hvor hun ikke kunne sproget. Det betød, at det i starten var sværere at tale med, når hun sad til bords med holdkammerater.

»Jeg har skullet vænne mig til det, og man har ikke kunnet være samme Sandra som i en dansk klub. Nu snakker jeg bare, men det kunne jeg ikke i starten. Jeg kunne ikke sige noget sjovt, for det forstod de ikke en bjælde af, og når de andre grinte, sad jeg der og sagde ‘what is funny’. Det er en oplevelse, som jeg har fået mig,« smiler hun.

Samtidig gik der kun et halvt års tid i det franske, inden corona for alvor ramte, og Frankrig blev ramt af lockdown. I langt højere grad, end det var tilfældet hjemme i Danmark.

Hun manglede lidt adspredelse, for alt blev bare håndbold i en sådan grad, at det næsten blev for meget.

»Jeg plejer at sige, at det første halve år var rigtig sjovt og den fulde oplevelse af at spille håndbold i Frankrig. Siden har det ikke været det. Det har været en hård lockdown. Jeg er nok blevet snydt lidt, for man vil altid tænke tilbage på det som coronaperioden. Jeg har ikke fået set det af Frankrig, som jeg burde have gjort,« siger Sandra Toft, der dog nu kan fransk og nu kan notere et nyt sprog på sit cv.

Ungarsk kommer hun nok ikke til at lære, spår hun. Men hun ser frem til det nye eventyr, der venter.

»Mange spørger, om jeg glæder mig, og hvad jeg tænker om det. Man skriver under på en kontrakt i håndboldverdenen, og så lægger man det til side, for der var et halvt år til. Jeg tænker ikke meget over det nu, for der er kampe i Brest hele tiden, og jeg vil også gerne holde fokus der. Jeg er først Györ-spiller til sommer. Men jeg forventer, det bliver mega fedt og glæder mig helt sikkert,« siger Sandra Toft.