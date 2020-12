»Jeg har haft mit raserianfald ude i omklædningsrummet.«

Kathrine Heindahl havde overskud til at smile, da hun 'mødte' pressen efter nederlaget på 20-23 til Frankrig.

For på trods af frustrationen har hun nået en alder, hvor hun også godt ved, at det langt fra er slut nu.

»Det er vigtigt at tage med, at vi dækker godt op i dag. Vi holder dem (franskmændene, red.) på 23 mål og kan selv afgøre tingene. Så er det dumt at bruge energi på at være sur. Vi skal i stedet tage de gode ting med videre og bruge det i næste kamp. Vi har et sindssygt stærkt hold og en stærk base, og jeg tror bare, jeg har nået en alder, der gør, at jeg ved, turnerinen stadig er åben,« sagde Kathrine Heindahl.

Kathrine Heindahl var ikke helt slukøret efter kampen mod Frankrig. Foto: Claus Fisker Vis mere Kathrine Heindahl var ikke helt slukøret efter kampen mod Frankrig. Foto: Claus Fisker

Noget af det, hun og resten af danskerne gjorde sig bemærket ved, var det verbale udtryk. Det var enormt fra start, hvor der blev råbt, dirigeret og brølt i en sådan grad, at det vel næsten kunne høres på MCH Arena, der ligger ved siden af Boxen.

Og efter kampen afslørede Kathrine Heindahl, at det var et klart led i Danmarks plan. En plan, der blev lavet, efter en oplysning fra den danske målvogter Sandra Toft, der til dagligt spiller i franske Brest Bretagne.

»Sandra kom med en information om, at franskmændene havde udtalt, de skulle kyse os fra start,« sagde Heindahl i forklaringen på de mange udbrud og råb.

»Vi ville gerne være med på den leg og vise, at vi ser os selv som et hold, der kan spille op mod alle. Vi modstår det, spiller en god kamp, og det er to hold, der begge har svært ved at score mål. Vi lægger os ikke fladt ned, og nogle gange er marginalerne bare lidt med de andre,« sagde Kathrine Heindahl.

Sandra Toft havde hørt fra franskmændene, at de ville prøve at kyse danskerne. Foto: Henning Bagger Vis mere Sandra Toft havde hørt fra franskmændene, at de ville prøve at kyse danskerne. Foto: Henning Bagger

Et sted, hvor danskerne ikke helt havde marginalerne med sig var på straffekast. Her brændte flere af stjernerne på stribe, og det kostede, erkendte Heindahl.

»De skal bare sætte mig til at skyde,« sagde hun kækt, inden hun slog fast, at der i hvert fald ikke var noget galt med bolden.

»Det må du spørge nogle af dem, der bliver valgt til. Ligesom franskmændene har en kæmpe respekt for Sandra, står Leynaud også godt i det franske mål. Jeg synes måske, at nogle af de skud vi har ikke er gode nok, og det bliver dyrt, vi ikke er skarpe der,« lød det fra landsholdsspilleren.

Nederlaget betyder, at Danmark nu 'kun' får to point med videre til mellemrunden, hvor Spanien, Sverige og Rusland venter.

Særligt sidstnævnte kender Kathrine Heindahl godt, da hun til dagligt spiller i landet, og det håber hun er noget, der kan bruges.

»Det er ikke samme niveau som til tidligere mesterskaber, og man kan tydeligt se, de mangler to profiler. Jeg synes bestemt, det er nogen, der er til at tale med. Jeg håber, mit indgående kendskab kan blive en fordel,« lød det fra Heindahl, der dog slog én ting fast.

Danmark skal vinde deres næste to kampe, for ellers kan det sidste brag mod Rusland ende med at blive 'ligegyldigt', hvis danskerne har udspillet deres rolle.

»Hvis vi kan blive ved med at holde den del i ilden, håber jeg, vi står med gode ressourcer der. Og så kan det blive åben krig,« lød det med et smil Kathrine Heindahl, der bestemt ikke har opgivet håbet om en semifinale med dansk deltagelse.



Første kamp i mellemrunden bliver 11. december, og her er det Sverige, der venter.