Sandra Toft var den helt store spiller for Danmark mod Tyskland. Men hovedpersonen selv er ikke tilfreds med én, særlig episode mod Tyskland.

I det sidste angreb gik den tyske spiller Alicia Stolle spidst fra fløjen, og det lykkedes tyskeren at smide den indenom den danske keeper. Noget, der går hende på i minutterne efter nederlaget til Tyskland.

»Jeg fejler big time i deres sidste angreb, og det kommer til at holde mig vågen i nat,« lyder reaktionen fra Sandra Toft til DR efter kampen.

Sandra Toft kan dog uden tøven være sin præstation bekendt. Uden hende ville det være gået helt galt, og hun blev fortjent kåret til banens bedste efter kampen.

Sandra Toft blev fortjent kåret til kampens spiller efter kampen. Foto: Bo Amstrup

Det var omvendt i angrebet, at Danmark havde store problemer med at score. Sådan ser Sandra Toft dog ikke på det. Hun påpeger i stedet, at det var 'hele holdet'.

»De brænder, og jeg skal tage nogle flere opløbere. Det er hele holdet, der taber i dag.«

Nu skal Danmark vinde sine resterende kampe for at gå videre.

Onsdag møder de Brasilien, og fredag gælder det Frankrig. Du kan følge begge kampe LIVE her på bt.dk.