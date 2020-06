Sandra Toft manglede kun en ting med Team Esbjerg. Så var den store drøm gået i opfyldelse.

Den danske landsholdskeeper ville vinde mesterskabet, inden hun efter sæsonen i 2019 skulle rejse sydpå og spille for franske Brest.

Sammen med holdet var hun på vej mod målet, da hun tre minutter før tid pludselig besvimede på banen. Og da hun kom til sig selv, kunne hun se både en bekymret træner og holdkammerater, fortæller hun i bogen 'Min bedste kamp', der udkommer mandag, og som er skrevet af Stine Bjerre Mortensen, Christoffer Stig Christensen, Jesper Gaarskjær og Ole Sønnichsen.

Sandra Toft fik efterfølgende ikke lov til at blive i hallen og heller ikke sige farvel til hjemmepublikum, inden hun skiftede klub.

Sandra Toft stod forrygende under VM i Japan i 2019. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Sandra Toft stod forrygende under VM i Japan i 2019. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

»Jeg blev beordret på hospitalet af vores holdlæge for at få tjekket min tilstand. Her fik jeg scannet mit hoved, målt mit blodtryk og sat elektroder på brystkassen for at overvåge min hjerterytme. Lægerne ville gerne observere mig natten over, så jeg blev indlagt. Det var lidt skræmmende at ligge der alene med en masse maskiner, der var tilsluttet min krop. Og trist,« siger Sandra Toft.

Det var ærgrelsen over ikke at kunne nyde sejren med holdkammeraterne, der fyldte. Og uvisheden.

For få dage efter ventede kamp nummer to, men om det blev med hende mellem stængerne, vidste hun på det tidspunkt ikke.

Den efterfølgende morgen fik hun så en god besked af lægen. Hun fejlede ikke noget, og hun besvimede formentlig som følge af adrenalin, stress og koffein, fortæller Sandra Toft, der inden kampe havde for vane at drikke tre Red Bull, ligesom tankerne omkring det kommende klubskifte havde fyldt meget i målvogterens hoved.

Team Esbjerg vandt, og Esbjergs målvogter Sandra Toft løfter her pokalen efter finale-kampen i Santander Final4, damehåndbold, mellem København Håndbold og Team Esbjerg i Jysk Arena i Silkeborg, lørdag 30. december 2017. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger Vis mere Team Esbjerg vandt, og Esbjergs målvogter Sandra Toft løfter her pokalen efter finale-kampen i Santander Final4, damehåndbold, mellem København Håndbold og Team Esbjerg i Jysk Arena i Silkeborg, lørdag 30. december 2017. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2017) Foto: Henning Bagger

Sandra Toft fik lov til at spille den afgørende kamp, der kunne sende mesterskabet til Team Esbjerg, og at hun endte med at stå en god kamp, skyldes blandt andet en holdkammerat.

For Sandra Toft følte sig ikke helt tilpas under opvarmningen.

»Da mine holdkammerater skulle skyde på mig fra deres positioner, kom vores unge højrefløj mig ubevidst til undsætning. Hun skød mig lige i hovedet, så jeg blev rasende, og pulsen steg. Men svimmelheden udeblev, og det gav mig en sikkerhed før finalen. Kroppen var klar,« fortæller Sandra Toft.

Team Esbjerg vandt også kamp nummer to, og Sandra Toft kunne dermed rejse til Brest og Frankrig med en dansk guldmedalje i bagagen.