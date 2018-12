Hun har ført Hollands håndboldkvinder frem til medaljer ved de seneste tre internationale slutrunder. Men når der mod udgangen af næste år spilles om VM-guld i Japan, bliver det uden danske Helle Thomsen på sidelinjen i rollen som landstræner.

Torsdag udsendte det hollandske håndbold en pressemeddelelse, hvori det hed, at aftalen om hendes øjeblikkelige brud var gensidigt.

Den konklusion sættes der ikke spørgsmålstegn ved, men det var Helle Thomsen, der tog beslutningen.

»Jeg har haft tre fede år som landstræner for det hollandske kvindelandshold. Så det er slet ikke sådan, at jeg surmuler. Men der er en helt masse små ting. Jeg er mega målrettet og har det sådan, at jeg på mange små områder gerne vil steppe op. Ledelsen i det hollandske håndboldforbund har ikke ønsket at gå samme vej. Når tingene forholder sig sådan, synes jeg, det er bedst at gøre sådan her,« siger Helle Thomsen til B.T.

Helle Thomsen har valgt at trække sig som træner for Hollands kvindelandshold i håndbold. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Helle Thomsen har valgt at trække sig som træner for Hollands kvindelandshold i håndbold. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

Håndbold i Holland er en marginal sport med få aktive udøvere.

»Jeg er selvfølgelig stolt over, at man i mine tre år som landstræner har vundet tre medaljer. Men jeg ærgrer mig altså over, at ikke en eneste af dem har været af guld. Vi må bare erkende, at de modstandere, vi har tabt til i semifinaler, har været et niveau over os,« siger Helle Thomsen.

Til sammenligning har man i Danmark ikke færre end 55.000 kvinder, der spiller håndbold. På den baggrund må den danske ottendeplads ved det netop afviklede EM betragtes som en skuffelse. Tidligere år har lignende nedture kostet landstrænere som Brian Lyngholm og Jan Pytlick jobbet. Imidlertid stoler man i Dansk Håndbold Forbunds ledelse fortsat på landstræner Klavs Bruun Jørgensens evner.

»Det vil da være fedt at stå i spidsen for sit eget lands landshold. Men jeg har den holdning, at man på det danske landshold er i gang med noget, og det synes jeg bare, man skal køre videre med. DHF har en aftale med Klavs Bruun, og jeg håber bare, at han sammen med spillerne og teamet omkring dem får gjort arbejdet færdigt,« siger Helle Thomsen, der ikke ønsker at kommentere det danske landsholds EM-præstation.

Lene Rantala og Helle Thomsen på sejrspodiet efter Holland ved håndbold-EM havde vundet bronzemedaljer. Foto: sportxpress Vis mere Lene Rantala og Helle Thomsen på sejrspodiet efter Holland ved håndbold-EM havde vundet bronzemedaljer. Foto: sportxpress

»Det hollandske landshold spillede i en anden by end danskerne. Derfor har jeg ikke set holdet tilstrækkeligt godt til at kunne kommentere spil og resultater,« siger Helle Thomsen.

Efter EM-slutrunden tog hun til Norge.

Her har hun de seneste fire måneder været vikarierende cheftræner i Molde HK.

Men samarbejdet fortsætter som minimum frem til sommeren 2020, da hun netop har forlænget kontrakten til en permanent aftale.