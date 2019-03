23-årige Sander Sagosen skifter Paris ud næste år for at flytte til Tyskland.

For den norske verdensstjerne skifter fra PSG til THW Kiel, når kalenderen skriver sommer 2019.

Det fortæller den tyske klub selv i et opslag på Twitter, hvor de har lavet en video af Sander Sagosen, der har skrevet under på en tre-årig kontrakt.

»Kiel var den store klub, da jeg var lille. Og der er en interesse for klubben, der ikke findes noget andet sted i verden. Det er et eventyr, jeg vil være med i,« siger Sander Sagosen til VG.

Was für eine Nachricht - wir freuen uns riesig! #WirSindKiel pic.twitter.com/SiAvH2p0GT — THW Kiel (@thw_handball) 22. marts 2019

Den norske håndboldstjerne var et af de varme navne ved årets VM i Herning, og det skyldtes blandt andet at han i PSG spiller sammen med den danske stjerne Mikkel Hansen.

De to blev sammenlignet en del under årets slutrunde - ikke mindst fordi Danmark mødte Norge to gange. En snak, som Mikkel hansen dog ikke lod sig påvirke af, fortalte han.

»Nej, egentlig ikke. Det motiverer os begge til forhåbentligt at ramme et højt niveau og vil vise, at vi begge er dygtige spillere,« sagde danskeren inden finalen, som Danmark som bekendt vandt.

Under årets slutrunde havde danskeren dog flere rosende ord til overs for sin norske holdkammerat.

Mikkel Hansen (i midten) og Sander Sagosen (th) mødte hinanden under årets VM i hånbold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mikkel Hansen (i midten) og Sander Sagosen (th) mødte hinanden under årets VM i hånbold. Foto: Liselotte Sabroe

»Han er en dygtig spiller, som nok har imponeret mig mest ved, at han har spillet på et ekstremt stabilt niveau her det første halve år i Paris SG. Som så ung spiller kan det være svært at spille næsten 60 minutter hver eneste kamp både onsdag og lørdag. Da der har været skader til Nikola Karabatic og Kim Ekdahl du Rietz, har vi begge to næsten spillet samtlige minutter - i hvert fald i angrebet,« sagde Mikkel Hansen.

Også i THW Kiel får Sander Sagosen danske landsholdsspillere som holdkammerater, for både Niklas Landin og Magnus Landin spiller for den tyske klub.

23-årige Sander Sagosen har spillet i PSG siden 2017.

Inden da spillede han håndbold på dansk grund, da han tørnede ud for Aalborg Håndbold.