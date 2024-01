Danmark har sendt Norge ud i EM-mørket søndag aften.

Og mens danskerne nu kan booke billetterne til finaleweekenden i Köln, hvor man spiller semifinale fredag, så kan Norge snart drage hjemad.

Den norske superstjerne Sander Sagosen indrømmer også, at der ikke var meget at gøre mod danskerne.

»Det var en hård kamp, og vi møder et hold, der spiller god håndbold. Vi slider med at lave mål. De står godt defensivt, og vi taber rytme i vores spil. Sådan er livet, vi lykkedes ikke helt med det, vi har planlagt. Vi taber til et bedre håndboldhold,« siger han ærligt til de danske medier.

Sagosen kom selv i vælten forud for EM, da han spillede en presbold over på danskernes skuldre. Her kaldte han det en fiasko, hvis danskerne ikke vinder EM-guldet.

Spørgsmålet er, om han stadig ser danskerne som de ultimative favoritter?

»Der er selvfølgelig andre hold, der er dygtige. Frankrig har set gode ud. Det er spørgsmålet, hvem Danmark møder i en semifinale. Danmark er stærke ud, de har to spillere på alle positioner, det ser godt ud for dem. Så må vi se, hvem der står i finalen i Köln,« svarer nordmanden.

Danmark møder Slovenien tirsdag i den sidste kampe i mellemrunden. Her er intet på spil, da man allerede er i semifinalen som etter i puljen.

Derfor kan danskerne se frem til muligheden for at spare flere spillere.