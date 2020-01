Profilen Sander Sagosen var arkitekten bag Norges sejr i EM-slutrunden på hjemmebanen mod Bosnien-Hercegovina.

Sander Sagosen er den store profil hos de norske håndboldherrer, og Paris Saint-Germain-stjernen viste sit værd fredag aften.

Her åbnede Norge sit gruppespil i EM-slutrunden med at besejre Bosnien-Hercegovina 32-26.

Den kommende THW Kiel-spiller tog sin del af slæbet med 12 kasser i kampen og generelt stærkt spil for øjnene af 8000 tilskuere i den nye arena i Trondheim, hvor Sander Sagosen kommer fra.

- Jeg havde set frem til det her længe, så jeg havde ingen problemer med at sætte mig op til kampen. Jeg har glædet mig i lang tid til at spille kampe her (i Trondheim, red.).

- Det er ganske enkelt unikt at spille foran venner, familie, tidligere naboer og kammerater. Jeg glæder mig til fortsættelsen. Nu er vi i gang og har fået den første sejr. Nu skal vi mobilisere os, for vi skal have tre sejre her i Trondheim, siger Sander Sagosen ifølge norsk TV3.

Norge topper dermed gruppe D med sine to point og en bedre målscore end Portugal, der leverede en overraskelse, da Frankrig blev besejret 28-25 tidligere fredag.

I gruppe F kom Sverige også godt i gang med slutrunden, da holdet slog Schweiz med hele 32-21. Tidligere fredag vandt Slovenien 26-23 over Polen i samme gruppe.

EM består denne gang af 24 hold, og der spilles i både Sverige, Norge og Østrig.

/ritzau/