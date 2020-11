DR-kameraet var med nærmest overalt i et år. Men i et særligt øjeblik trykkede Jesper Jensen på stopknappen.

Det kommer frem i fjerde afsnit af DR-dokumentaren 'Et landshold i knæ: Fyringer og fremtidsdrømme'.

Tiden skal skrues tilbage til 5. marts i år. Her sidder Jesper Jensen og skal foretage et opkald, han bestemt ikke ser frem til.

Opkaldet til Stine Jørgensen, der skal have den tunge besked, at hun ikke er en del af den trup, han skal til at udtage. En samtale, som den nye landstræner ikke ønsker filmet.

Det, ville jeg syntes, var både respektløst over for hende, og jeg ville have det rigtig skidt med det selv. Jesper Jensen

»Jeg er helt med på, at præmissen for at lave en god dokumentar er, at man er med på det hele. Havde jeg kendt Stine bedre, var jeg måske også gået med til det,« forklarer Jesper Jensen og fortsætter:

»Men i og med at jeg ikke kender Stine så godt, er jeg lidt bange for, jeg kommer til at træde over hendes grænser i sådan en samtale her. Det, ville jeg syntes, var både respektløst over for hende, og jeg ville have det rigtig skidt med det selv,« siger landstræneren.

Efter samtalen fortæller han, at samtalen »var hård«, at Stine Jørgensen fortjener meget respekt, og at hun selvfølgelig var ked af det og ærgerlig.

Stine Jørgensen nåede at være anfører i adskillige år, og det betød også, at hun var en af dem, der markerede sig.

Stine Jørgensen var i fire år anfører på det danske landshold.

Blandt andet sagde hun Klavs Bruun Jørgensen imod, da han inden VM-kampen mod Serbien ytrede, at han gerne ville spille syv mod fem i overtal.

Noget, Stine Jørgensen var uenig i – klippet fra taktikmødet kan ses i toppen af artiklen.

»Ja. Jeg tænker bare, at hvis man først føler sig usikker, når man spiller en mand i overtal... så at være to i overtal og lave en fejl, som vi gør, så kan jeg ikke forestille mig, det bliver endnu mere sikkert. Det var den holdning, jeg havde til det,« sagde Stine Jørgensen efter den landskamp, der – som det ser ud nu – blev hendes sidste.

I slutningen af maj fortalte Stine Jørgensen, at hun – indtil videre – var færdig med det danske landshold. Måske midlertidigt, måske for altid.

»Jeg har ikke rigtig lyst til landsholdet mere. Den her coronatid har egentlig gjort, at jeg har haft tid til eftertanke og til at mærke efter indeni mig selv, og her har jeg kunnet mærke, at jeg ikke havde 100 procent lyst til at være på landsholdet mere,« sagde Stine Jørgensen i den forbindelse.

I programmet oplyser DR, at Stine Jørgensen ikke længere ønskede at medvirke i dokumenteren i det øjeblik, hun fik beskeden, at hun ikke længere stod til rådighed for landsholdet.

I DR-dokumentaren fremgår det, at Stine Jørgensen blev valgt fra til Jesper Jensens første samling, for at andre spillere tog mere ansvar.