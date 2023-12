En veninde har fået nøglen til Kathrine Heindahls Instagram, så landsholdsspilleren slipper for tidsspild.

Da Kathrine Heindahl tjekkede ind til VM, tjekkede hun ud af Instagram.

- Jeg er gået i landsholdsboblen og har fuldt fokus på det, der betyder mest - VM, skrev den rutinerede håndboldspiller på den sociale platform.

Især det faktum, at Danmark spiller på hjemmebane i år, har været medvirkende til beslutningen, fortæller hun.

- Mediedækningen og opmærksomheden er lidt større i år, så for mig handler det om at gøre op med mig selv, hvor jeg skal lægge min energi, og hvad jeg skal skærme mig fra.

- Jeg blev hurtigt bevidst om, at Instagram ikke nødvendigvis har en positiv effekt, siger Kathrine Heindahl.

I samme ombæring lod hun omverdenen vide, at en af hendes veninder overtog kontrollen med hendes profil på den sociale platform under VM.

- Jeg sender nogle billeder og noget tekst til hende, og så lægger hun det ud. Så kan man stadig mærke, at det er mig, og man kan følge med fra tæt hold, siger hun.

Det er alt andet end en sjældenhed, at sportsudøvere må lægge kommentarfelter og indbakker til alverdens opfindsomme skældsord, når de er i vælten ved eksempelvis en slutrunde.

- Der skal rigtig mange gode beskeder til at opveje én dårlig besked. Så jeg vil hellere bare være fri for det, siger Heindahl, som dog ikke lægger skjul på, at en af hovedårsagerne er, at hun ligesom mange andre kan blive opslugt af algoritmerne.

- Det handler måske mest om, at det kan ende i tidsspild. Jeg tror, alle kender det der med, at man pludselig har scrollet gennem sit feed i 15-20 minutter. Så jeg besluttede, at jeg hellere vil være sammen med pigerne, læse en bog eller lukke øjnene og tage en powernap.

- Det skaber mere værdi for mig. Jeg er blevet ældre, og det betyder ikke så meget for mig, hvor mange følgere jeg har på Instagram.

- Men jeg vil stadig gerne give mine følgere mulighed for at være med på sidelinjen, og med den her løsning har jeg heller ikke lukket helt af, siger Kathrine Heindahl.

I landsholdstruppen er der generelt meget stor fokus på ikke at lade sig opsluge af de sociale platforme. Særligt de unge i truppen får gode råd med på vejen.

- Vi har talt meget om, at vi skal være opmærksomme på, hvad vi følger. Pludselig kan der poppe noget op fra et medie, som dækker slutrunden, og det kan være en god idé at lukke ned for de medier på de sociale kanaler.

- Så undgår vi alle de der kommentarer og analyser, og vi holder evalueringen af os selv internt. Vi skal nok selv vurdere, om vi synes, vi opfylder vores mål og følger planen, siger Kathrine Heindahl.

