Rutinerede Morten Olsen fik et kontroversielt rødt kort i Champions League-braget mod Aalborg. Og så måtte han hjælpe på anden vis.

Eller gjorde han?

Ifølge GOG-stjernen Simon Pytlick hjalp Olsen ham bag bænken.

»Jeg når bare at tænke, det er en forkert dom, og at han ikke skal have rødt kort. Og så er det bare i hurtig dialog med Nicolej Krickau.«

»Jeg bad Morten (Olsen, red.) at sidde lige bag mig, så han kan se nogle ting udefra - og bad ham om at være i tæt dialog med mig. Så måtte han hjælpe os igennem så godt, han nu kunne udefra,« forklarer Pytlick om situationen.

Pytlick siger, du hjalp lidt til efterfølgende?

»Det må jeg absolut ikke gøre - så det gjorde jeg ikke,« siger Morten Olsen med et skævt smil.

Han var i hvert fald ikke enig med dommen.

»Jeg tror også, hvis man spørger Mads Hoxer (Aalborg-spiller, red.), er der ikke det helt store. Det er svært i de returløb, men jeg føler, jeg intet gør. Dommeren mener, jeg skubber, men jeg tror, de vil tænke, det var en overreaktion, når de ser den igen,« siger Olsen.

Nu glæder Olsen sig bare til Champions League-kvartfinalen mod Barcelona.

»Det er fantastisk. Jeg glæder mig til at skulle spille mod min gamle træner (Carlos Ortega, red.). Det er første gang, jeg skal derned at spille, og det bliver en stor oplevelse.«

»Hvis vi ryger ud der, så bliver det bare en god afslutning på en god sæson i Champions League. Det er en forløsning at komme så langt og få lov at spille mod Barcelona. Vi skal nyde det,« siger han.

De to opgør spilles i midten af maj.