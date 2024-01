Nikolaj Jacobsen og de danske håndboldherrer står i den femte finale under hans ledelse.

Og for første gang er Jacobsen selv i en EM-finale som træner, når Frankrig er modstanderen søndag aften.

Men det må man ikke tage for givet, lyder beskeden fra landstræneren, der har en særlig besked til sine spillere inden finalen.

»Jeg prøver at minde mine spillere om at huske at nyde det. Man skal give alt, fordi man ved aldrig, om man kommer i en finale igen. Selvom alle har os til favoritter her og der, så er det ikke sikkert, det sker, og derfor skal man nyde dem, man får lov til at spille. Og man skal udnytte dem,« lyder det bestemt.

Under en intens slutrunde er det meget få glimt, at Jacobsen selv får mulighed for at suge de gode oplevelser til sig.

»Jeg nyder det kort, når jeg sidder og hører lidt countrymusik. Ellers når jeg ikke at nyde det meget her, men jeg har nok lidt mere tid, når jeg kommer hjem, og spillerne skal i gang i klubberne. Der kan jeg sætte mig og kigge ud over vandet på Thurø,« siger han.

Han er sikker på, at han kommer til at stå overfor Frankrig i mange flere medaljekampe, end vi har set de seneste år.

»Jeg er pænt sikker på, at de to lande her kommer til at være med fremme i de næste mange år. Ellers havde jeg heller ikke forlænget til 2030,« griner han.

»Det er to gode landshold. Der er profiler på begge hold, der er oppe i årene. Men der er også en masse unge - en masse mellemunge spillere, så jeg forventer da, at Danmark og Frankrig vil kæmpe om medaljer i mange år.«

Finalen spilles søndag 17.45.