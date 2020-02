Når Mikkel Hansen og holdkammeraterne til sommer skal gøre sig klar til OL, bliver der andet end håndbold på programmet.

For i bestræbelserne på at forsvare OL-guldet fra Rio har Dansk Håndbold Forbund og landstræner Nikolaj Jacobsen sammensat en træningslejr, som kommer til at indeholde et afbræk fra de intense forberedelser på halgulvet.

Det forklarer sportschef Morten Henriksen.

»Landsholdet tager til Montenegro og har en tre-fire dage dernede, hvor de kigger på meget andet end det håndboldmæssige. De skal selvfølgelig også træne, men de kommer også til at have stort fokus på samværet og teambuilding og den slags,« siger Morten Henriksen.

Morten Henriksen, sportschef i DHF. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Morten Henriksen, sportschef i DHF. Foto: Liselotte Sabroe

Landsholdet havde stor succes med en lignende tur, da man et halvt år før VM-triumfen var på en sommertræningslejr på den caribiske ø Guadeloupe, hvor der også var tid til at lave meget andet end at træne håndbold.

Her fik spillerne blandt andet mulighed for at trække i badeshortsene og hygge sig på stranden, ligesom der blev smagt på den lokale rom et par aftener.

Og det er en tur, som flere spillere og landstræner Nikolaj Jacobsen efterfølgende har fremhævet som særdeles vigtig i forhold til at skabe et stærkt sammenhold på landsholdet.

Derfor fik opholdet på Guadeloupe da også en del af æren, da danskerne vandt guld ved VM – og nu håber DHF, at turen til Montenegro kan ende med at skabe en lignende effekt før OL.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Vi havde jo stor succes med turen til Guadeloupe før VM på hjemmebane, så nu må vi se, om det ikke kan give holdet noget positivt med sådan en tur igen,« siger Morten Henriksen og fortsætter:

»Det er altid godt at være sammen på en lidt anderledes måde, end man er vant til – også med tanke på, at det er en lang træningslejr, som holdet har frem mod OL.«

»Det her kommer til at bryde rytmen lidt. Og efter EM, hvor det jo ikke gik, som vi alle sammen havde håbet på, kan det måske endda være endnu mere tiltrængt,« lyder det fra sportschefen.

Spillerne møder allerede ind i OL-træningslejren 1. juni, men ud over turen til Montenegro kommer forløbet frem mod De Olympiske Lege til at indeholde flere pauser undervejs, hvor spillerne kan se deres familier.

Danmarks OL-forberedelser 13. april-19. april: Landsholdssamling samt to træningskampe mod Japan.

1. juni-7. juni: Træningslejr, testkamp, fysiske test og tur til Montenegro

22. juni-25. juni: Træningslejr

29. juni- 15. juli: Træningslejr og testkampe

15. juli-22. juli: Træningslejr på Okinawa

22. juli: Ankomst til OL i Tokyo

25. juli: Danmark spiller første kamp ved OL

Men fra 29. juni intensiveres forberedelserne, og fokus bliver rettet 100 procent mod guldtogtet i Tokyo.

»Derfra giver vi ikke slip på hinanden, før vi forhåbentlig står med medaljer om halsen i Japan,« siger Morten Henriksen.

I den sidste del af forberedelserne vil der også være testkampe – i udgangspunktet er modstanderne Frankrig og Norge, men det kan ændres, hvis de to hold ikke formår at kvalificere sig til OL.

Og inden håndboldherrerne ankommer til Tokyo, opholder de sig en uge på Okinawa, hvor de kan vænne sig til tidsforskellen og klimaet, mens de finpudser de allersidste detaljer.