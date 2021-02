Det hele begyndte med en bytur.

Og gør alle gode historier ikke det?

Det er i hvert fald den forklaring, verdensmesteren Henrik Møllgaard giver på sit ihærdige lobbyarbejde for at få Mikkel Hansen hjem til Danmark. Hjem til Aalborg Håndbold.

Møllgaard kender Hansen godt. Rigtig godt. Fra landshold, fra en fællesfortid i Paris St.-Germain.

Men det var efter en Champions League-kamp i november 2019 mod netop PSG, at der for alvor kom skred i tingene, fortæller Møllgaard til B.T. i kølvandet på Aalborgs sikre 38-29-sejr i Champions League over Zagreb.

»Man vil altid gerne spille på hold med Mikkel. Vil man gerne vinde noget, vil man have ham på holdet. Jeg tog turen ned til ham for nogle år siden, og nu kommer han til mig. Jeg tror, det startede så småt, da vi var i Paris og spille Champions League. Så har kontakten – ikke været varm – men Aalborg har været dygtige og set en mulighed.«

Hvad skete der da efter den Champions League-kamp?

»Vi havde en lille bytur, som måske har været startskuddet. Så har vi snakket en smule om det. Så kan det godt være, han har gået og grint lidt af, at vi gerne vil vinde Champions League, og vi vil være et hold, man kan regne med i Europa, og som man skal frygte. Men over tid, hvor vi i to sæsoner leverer resultater i Champions League, så har han også kunnet se, at der er noget sportsligt at komme hjem til. Det er ikke bare hygge de sidste år af karrieren. For så tror jeg, han hygger sig fint i Paris.«

Hvor mange Kronenbourg Blanc skulle der så til for at overtale ham?



»Det var ikke en bytur, der gik over gevind, det var bare ren hygge, og så fandt vi måske ud af, at der kunne være noget gevinst i det,« siger Møllgaard, der dermed ikke behøvede at prikke Mikkel Hansen på skulderen under det netop overståede VM i Egypten.

»Det virkede til, at den var lukket under VM. Der var ikke så meget tvivl. Jeg havde lidt en plan om, at jeg skulle vippe ham det sidste ud over kanten, men der var der ikke behov for. Tværtimod. Det var bare fedt, der var noget ro på,« siger Aalborg-spilleren.

Møllgaard mener selv, at det også er blevet skubbet på vej af blandt andet familiesituationen, hvor Hansen og konen Stephanie Gundelach venter søn nummer to.

»Han har måske skullet gå i sit stille sind og finde ud af, hvad der skulle ske med kontraktudløbet i 2022. Og så er der også familie og børn. Stephanie (Gundelach, Mikkel Hansens kone, red.) har også sine ting ved siden af, og så har tingene bare givet mening. Noget, man måske ikke har troet, var en mulighed for et års tid,« siger Møllgaard.



Han ser det som et startskud på noget rigtig stort i dansk håndbold.

»Jeg håber, det er med til at give hele ligaen et løft. Vi oplevede det selv, da AG København kom til, der skete rigtig meget. Der var pludselig 10.000 til håndbold, og der blev flyttet på en del, som vi ikke havde troet kunne lade sig gøre før. Hele nyhedsfladen har gule bjælker og er fuldstændig ryddet i dag, så jeg håber også, vi kan få det boost, når Mikkel kommer til om halvanden sæsons tid.«

»Vi har været dygtige til at udvikle os sæson for sæson, men man springer lige et par trin over, når man henter Mikkel Hansen. Så går det lidt hurtigere. Det glæder vi os allesammen til at se, hvad vi kan nå. Der ligger nogle fantastiske muligheder i at kunne udvikle det, vi har. Og jeg tror, at de er godt i gang nede i førerbunkeren,« siger Møllgaard.



B.T. har tidligere kunnet fortælle, at Aalborg Håndbold er yderst tæt på at kunne præsentere en anden verdensmester – nemlig Mads Mensah Larsen.

Og måske har Møllgaard også været på spil dér.

Har du også sået andre frø i landsholdslejren?



»I skal ikke være i tvivl om, at jeg lobbyarbejder rigtig meget, når jeg er af sted. Der bliver virkelig snakket godt om Aalborg. Jeg håber da, der er flere, der vender vores vej. Men nu må vi se. Jeg tror da også, at brikkerne falder lidt nemmere på plads, når man har Mikkel. Derfor er det et stærkt signal at kunne hente ham så tidligt. Nu er der god tid til at arbejde med en lidt længere plan.«

Mikkel Hansen har underskrevet en treårig aftale fra sommeren 2022 med Aalborg Håndbold.