Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Når klokken bliver 16 lørdag, skal de danske håndboldherrer spille den sidste testkamp inden VM. Og her vil vente en overraskelse for dem, der ser med.

Det danske landshold vil nemlig spille i specialdesignede trøjer, som er langt fra de klassiske rød-hvide-trøjer.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund til B.T.

Formålet er at støtte Danmarks Indsamlingen i samarbejde med landsholdet hovedsponsor Norlys.

Det bliver efterfølgende muligt at byde på trøjerne i en auktion, som så går til det gode formål.

»Vi er glade for at kunne bakke op om Danmarks Indsamling på denne måde. I en tid med krig, energikrise, klimakrise, fødevarekrise og en coronapandemi, der endnu ikke har sluppet sit tag, er det børnene, der betaler den højeste pris. Der er hårdt brug for hjælp til verdens fattigste børn, og derfor håber vi, at dette års trøjeaktion kan rejse endnu flere penge til dem,« siger Per Hjuler, marketingdirektør i Norlys.

Hvilken trøje, der er tale om, vil DHF ikke ud med.

Men de vil gerne røbe, at det bliver en af nedenstående trøjer:

Det bliver en af disse trøjer, herrerne skal spille i. Foto: DHF Vis mere Det bliver en af disse trøjer, herrerne skal spille i. Foto: DHF

DHF røber desuden, at det er seks spillere (tre 'unge' og tre 'modne'), der har designet hver sin trøje, hvor danskere så har kunnet stemme på, hvilken de syntes, var den flotteste.

Vindertrøjen er den, som landsholdet optræder i, når de møder Saudi-Arabien lørdag.