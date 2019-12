Danmark er under voldsomt pres for overhovedet at gå videre til mellemrunden ved VM. Alt håb er dog langt fra ude, og vi giver herunder et overblik over de danske muligheder.

Lad os først slå gruppens aktuelle situation an:

Tyskland og Sydkorea er allerede klar til mellemrunden. Frankrig og Danmark står begge noteret for tre point, mens Brasilien har et. Australien skraber bunden og har udspillet sin rolle.

Det betyder, at Danmark i hvert fald skal have mere end ét point for at gå videre. Her er følgende scenarier set fra et dansk perspektiv:

Mie Højlund gjorde atter en god figur mod Tyskland. Foto: Bo Amstrup Vis mere Mie Højlund gjorde atter en god figur mod Tyskland. Foto: Bo Amstrup

Danmark vinder mod Brasilien og Frankrig

Så er Danmark definitivt videre VM.

Danmark vinder mod Brasilien, men taber til Frankrig

Så er Danmark færdige ved VM, da Frankrig som minimum vil ende på samme antal point med Danmark. Her gælder reglen om indbyrdes opgør, og her vil Frankrig så være bedre indbyrdes. Og når Sydkorea har slået Australien, kan Danmark ikke overhale dem.

Danmark taber til Brasilien, men vinder over Frankrig

Så kommer det meget an på de øvrige resultater i gruppen.

Louise Burgaard havde en svær kamp mod Tyskland. Foto: Bo Amstrup Vis mere Louise Burgaard havde en svær kamp mod Tyskland. Foto: Bo Amstrup

Brasilien vil i så fald ende på fem point, da vi kraftigt forventer, at de slår Australien. Danmark ender på fem point. Og det kan Frankrig i princippet også ende med, hvis de slår Tyskland onsdag.

I så fald skal vi have kuglerammen frem og have regnet den indbyrdes målscore mellem Danmark, Brasilien og Frankrig.

Hvis Frankrig derimod taber til Tyskland, og Danmark i forvejen har tabt til Brasilien, er en sejr mod Frankrig ikke nok. Danmark vil i så fald være lige på point med Brasilien. Men også her gælder reglen om indbyrdes opgør, hvor Brasilien vil være bedst.

De uafgjorte resultater

Uafgjorte resultater mod enten Brasilien og Frankrig plus én sejr over én af de to kan også vise sig at være nok for Danmark.

Hvis Frankrig taber til Tyskland, og Danmark får uafgjort mod Brasilien, så vil en sejr mod Frankrig fredag sende Klavs Bruuns tropper videre.

Hvis Danmark vinder over Brasilien, og Frankrig taber til Tyskland, er ét point mod Frankrig også nok til at sende håndboldkvinderne videre.

Muligheden er altså mange. Vi ved dog meget mere om Danmarks VM-muligheder i løbet af onsdagen.

Her spiller Danmark mod Brasilien, og du kan følge kampen LIVE her på bt.dk.