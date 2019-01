Selvom VM foregår inden for landets grænser, får spillerne ikke meget fritid til at se venner og familie på de traditionelle hviledage.

Hviledagene indtræffer efter hver kamp under den forestående slutrunde.

Og på disse dage får spillerne rigeligt at se til undervejs, der kræver både tid og fokus for hver spiller.

Det fortæller landstræner Nikolaj Jacobsen.

»Først og fremmest har vi ikke meget tid ved de her hviledage. Vi skal forberede os, se video og træne, så der bliver virkelig ikke meget tid. Hviledagene er faktisk mere stressende end kampdagene,« siger Nikolaj Jacobsen til B.T. Sport.

Selvom det danske landshold spiller i Danmark, hvilket unægtelig giver anledning til at tro, at venner og familie har mere mulighed for at være til stede, får spillerne altså ikke meget tid til den del.

Men landstræneren forventer dog alligevel, at spillerne ser mere til dem, de kender, end man normalt oplever ved slutrunder.

Slutrunden bliver trods alt spillet på dansk grund. Forskellen på at spille i Danmark og i Kroatien, som man gjorde ved EM sidste år, er alligevel stor.

Nikolaj Jacobsen erkender også, at det er nødvendigt for spillerne at få afbræk fra håndbold undervejs for at kunne fokusere optimalt, når VM trods alt strækker sig over 17 dage

»Man ser jo sin familie efter kampene, og jeg har såmænd heller ikke noget imod, hvis man vil have besøg af sin hustru og sit barn, hvis de vil over på hotellet og sige hej ganske kort,« siger landstræneren og tilføjer:

»Men som sagt er programmet på en hviledag ... Selvom det hedder en hviledag, er det altså langtfra en hviledag. Der er ikke meget tid. Der er mere tid på kampdagene, og der er det vigtigste at gøre sig klar til kamp.«

Længere snor til Hansen og Øris

Blandt de 18 spillere i landsholdlejren er Mikkel Hansen og Nikolaj Øris.

Førstnævnte er netop blevet far til en lille søn for et par dage siden, mens sidstnævntes kæreste er højgravid og sat til at føde i slutningen af måneden.

Nikolaj Jacobsen viser også stor forståelse for Mikkel Hansen og Nikolaj Øris og giver dem en smule længere snor grundet de familiære forhold.

»Nu håber vi, at Nikolajs kæreste går lidt over tiden. Så bør det ikke kollidere. Det ligger så langt henne i forløbet, så det er allersidst, det kan blive aktuelt. Og Mikkel vil selvfølgelig få lidt mere frihed til også at sige hej til sin kæreste og søn,« siger Nikolaj Jacobsen.

VM begynder torsdag for Danmark. Her er modstanderen Chile, som kvalificerede sig til slutrunden som nummer tre ved De Panamerikanske Mesterskaber. Kampen fløjtes i gang klokken 20.15 i Royal Arena i København. De resterende gruppekampe skal Danmark spille i Jyske Bank Boxen på heden i Herning.