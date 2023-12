Dét, assistenttræner Lars Jørgensen så under VM i 2019, er nu blevet fast praksis på det danske kvindelandshold.

For efter et opgør mod Norge i mellemrunden, som Danmark tabte, så danskerne overraskede på, at Norge var langt hurtigere færdige efter kampen, end de var.

Og det kan have kæmpe betydning under en lang slutrude.

»De oplever, at da de går i bad, så går Norge forbi trillende med deres trolleyer. Og så var de bare 45 minutter tidligere hjemme på hotellet, tidligere i seng og derfor havde de nemmere ved at præstere i flere uger i træk,« siger landstræner Jesper Jensen til B.T.

Det betyder i praksis, at spillerne skal sidde i spillerbussen 45 minutter efter kampens afslutning. Og det er en skarp kant.

Her skal pressemøder, isbad, udstrækning, ja, det hele være overstået. En rotation går i den såkaldte mixed zone, hvor de møder pressen, en anden gruppe tager isbad og en tredje gruppe går i bad. Efter ti minutter roteres der.

»Der er en relativ skarp kant. Så Tante Gertrud og mormor Oda får ikke besøg efter kampene. Det er for ikke at spilde tiden. Vi spiller sent 20.30, og kan vi hente 45 minutter per nat i gennemsnit over en slutrunde, er du bare bedre stillet,« lyder det fra Jensen, der ser god logik i at lade sig inspirere af Norge.

»Vi har forsøgt at stjæle mange ting fra nordmændene i ordets bedste forstand. De har været absolut førende inden for kvindehåndbold i årevis i forhold til at finde procenter her og der. Det har inspireret os meget. Men det er ikke en til en, det handler om at gøre det til sit eget, vi vil ikke være en dårlig kopi af Norge,« slår han fast.