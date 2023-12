Der var store smil på landsholdsspillernes læber.

Faktisk kunne flere af de danske stjerner ikke holde grinene tilbage, da nationalmelodien blev spillet i Jyske Bank Boxen mandag aften.

Og det var der en forklaring på, afslørede Rikke Iversen efter sejren på 30-28 over Tyskland.

»Lige i dag karter vi lidt rundt i, hvornår melodien vil have, vi skal synge ting, og hvornår vi så synger ting,« grinede Rikke Iversen, inden hun fortsatte:

»Den knækker lidt. Der var to gange, hvor vi sang, og så var musikken ligesom foran eller bagved,« sagde stregspilleren.

Hun kunne ikke helt forklare, hvorfor spillerne havde svært ved at ramme den.

Heller ikke om det handlede om, at de ikke kunne høre musikken for publikum, der flittigt sang med.

»Jeg ved ikke, hvad der gik galt. I dag var bare ikke en god nationalsang for os på banen,« lød det med et stort smil fra Rikke Iversen.

Med sejren over Tyskland slutter Danmark som nummer et i mellemrundepuljen, hvilket betyder, at landsholdet skal møde Montenegro onsdag aften i kvartfinalen.

Den kamp kan du selvfølgelig følge LIVE her på bt.dk.