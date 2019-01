Prinsesse Isabella var søndag aften med sine forældre og brødre i Herning for at se de danske håndboldherrer spille mod Norge i VM-finalen.

Den 11-årige prinsesse ankom til Boxen med et kæmpe smil på læben og stillede glædeligt op til billeder på den røde løber.

I bedste landskamp-stil havde hun taget et par hvide sko og en flot rød t-shit på.

Med armen om sin far, Kronprins Frederik, gik hun ind for at finde sin plads.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Men hun blev ikke siddende længe.

For allerede ved kampens start var den unge prinsesses følelser uden på tøjet.

Med armene over hovedet heppede hun alt, hvad hun kunne på de danske spillere.

Både klapsalver og håndtegn blev kastet i herrernes retning.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Også mobiltelefonen var flittigt i brug.

Med mobilen i den ene hånd og den anden hævet over hovedet forevigede hun Danmarks overlegne finale-sejr på 31-22 over Norge.

Om det var billeder eller video hun tog, som et minde om Danmarks historiske VM-triumf, vides ikke.

Men var det video, hun optog, så vil lyden af Prinsesse Isabellas højlydte opbakning overdøve det meste af lydsiden.

Foto: Åserud, Lise Vis mere Foto: Åserud, Lise

Sammen med Kronprinsesse Mary, Kronprins Frederik, Prins Christian og Prins Vincent bakkede hun håndboldlandsholdet op med stor entusiasme.

Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Foto: FABIAN BIMMER

Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Foto: FABIAN BIMMER