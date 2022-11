Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da EM-finalen var sikret for det danske kvindehåndboldlandshold, fik Jesper Jensen en helt særlig overraskelse i TV 2-studiet.

Landsholdets assistenttræner, Lars Jørgensen, der sidder hjemme på hotelværelset med corona, var nemlig med på en liveforbindelse.

»Han var glad. Lars elsker, når alle andre har succes. Han skal bare rose sig selv lidt mere. Det gør han så bare, når mikrofonen ikke er tændt, så plejer han at rose sig selv rigtig meget,« griner Jesper Jensen og fortsætter:

»Han roser alle andre. Så jeg håber af hele mit hjerte, at manden, der arbejder så dedikeret i 365 dage om året for at vi andre kan shine, får lov til at få oplevelsen med. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for ham. Lykkes det ikke, tager vi den derfra, men lykkes det, vil det være en stor glæde.«

Jesper Jensen fik en hilsen fra Lars Jørgensen efter semifinalen ved EM. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jesper Jensen fik en hilsen fra Lars Jørgensen efter semifinalen ved EM. Foto: Liselotte Sabroe

Det var onsdag, at nyheden om, at Lars Jørgensen var smittet med corona, blev meldt ud.

Siden har assistenttræneren siddet hjemme på hotelværelset, hvor han må følge landsholdets kampe på tv.

Men på trods af, at Jesper Jensen fortsat kommunikerer med Lars Jørgensen over telefonen, kan han godt mærke, at han savner sin højre hånd på bænken under kampene.

»Der er jo en grund til, at han er der, så vi vil rigtig gerne have ham med. Men Lars skulle også nok klare det, hvis jeg ikke var der, sådan er det jo. Der er jo ikke nogen af os, der er uundværlige, men så finder vi en ny form, og det er jo også det, vi gør, når vi møder udfordringer,« siger landstræneren og fortsætter:

Lars Jørgensen manglede på den danske bænk, men heldigvis kunne Jesper Jensen stadig kramme resten af trænerteamet efter semifinalen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lars Jørgensen manglede på den danske bænk, men heldigvis kunne Jesper Jensen stadig kramme resten af trænerteamet efter semifinalen. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi må få det bedste ud af de præmisser, der er. Spillerne ved godt, at Lars er dygtig, og de mangler hans råd, men så hjælper de hinanden i stedet for. Og det er det, vi kan.«

Danmark spillede sig fredag i en historisk EM-finale.

Den kamp, kan du naturligvis følge her på bt.dk søndag klokken 20.30.