Det russiske håndboldlandshold har formået at bringe sig selv i fokus under EM-slutrunden i Danmark.

Først var det landstræner Ambros Martín, der brød coronaprotokollen og slap med en slatten advarsel. Og nu er russerne så igen i fokus. Denne gang på Instagram.

Her kan man se den russiske trup – Ambros Martín inklusiv – deltage i en lang række lege, hvor man i den grad kommer hinanden ved. Blandt andet en leg, hvor spillerne fordrer hinanden med skeer, som holdes i munden.

Du kan se episoderne ved at blade i galleriet her:



Det ryster B. T.s sportskommentator Søren Paaske i kølvandet på de seneste dages corona-postyr.

»Jeg er ærligt talt rystet over at se, at russerne tilsyneladende fortsætter med at træffe dumme beslutninger. Lige nu er virkeligheden, at Ambros Martín har overtrådt reglerne og eksponeret sig selv for smitte. Derfor burde han lige nu sidde isoleret på sit værelse, indtil han har gennemgået alle de test, der er nødvendige for at sikre, at han ikke er blevet smittet,« siger Paaske og fortsætter:



»Men i stedet leger han åbenbart selskabslege med sine spillere og risikerer dermed at smitte dem. Ja, faktisk risikerer han jo sådan set at få hele EM-slutrunden saboteret, hvis han går rundt med coronavirus i kroppen. Jeg synes, at det her er endnu et bevis på, at russerne simpelthen ikke har respekt for situationen. Det er håbløst,« lyder det fra sportskommentatoren.



Også flere brugere har kommenteret på billederne. Her et lille udpluk:

'Pinligt!'

'Hvor dumme er I lige?'

'Hvor er det åndssvagt'

'Dumt!'

'Elendig timing'

Russerne bryder som sådan ingen regler med deres ageren, men signalet er langt fra optimalt, mener Paaske.

»Timingen i det her – og valget om at flashe det på de sociale medier – er jo fuldstændig grotesk efter de seneste dages postyr om Ambros Martín. Der var nok et eller andet form for voksent menneske i den russiske delegation, som burde have stoppet det her,« siger han.

Rusland vandt mandag over Sverige 30-26.

Den alternative teambuildingsession er fra søndag, hvor russerne havde hviledag. Samme dag afslørede TV 2 Sport historien om Ambros Martins brud på coronarestriktionerne.