De svenske spillere vil ikke høre tale om en aftale med Danmark.

»Man kan slet ikke spille på et resultat på den måde i håndbold,« siger fløjspilleren Nicklas Ekberg.

De svenske VM-spillere reagerer, efter at den danske landsholdsspiller Henrik Møllgaard - sådan lidt for sjov - har sagt, at han da gerne vil have Sverige med til VM-semifinalen på bekostning af Norge, når mellemrunden afgøres onsdag aften.

»Vi kan lave en aftale her og nu, det er ikke noget problem. Vi slår med glæde Norge ud. Ingen kan lide Norge. Danmark og Sverige går videre,« sagde Henrik Møllgaard forleden til svenske medier.

Danmarks kampe ved VM VM Gruppe C: Torsdag d. 10. januar: Chile-Danmark 16-39

Lørdag d. 12. januar: Danmark-Tunesien 36-22

Mandag d. 14. januar: Danmark-Saudi-Arabien 34-22

Tirsdag d. 15. januar: Østrig-Danmark 17-28

Torsdag d.17. januar: Danmark-Norge 30-26

Mellemrunden starter lørdag d. 19. januar.

starter lørdag d. 19. januar. Lørdag d. 19. januar: Danmark-Ungarn 25-22

Mandag d. 21. januar: Egypten-Danmark 20-26

Onsdag d. 23. januar: Danmark-Sverige

Semifinaler afvikles fredag d. 25. januar

afvikles fredag d. 25. januar Bronzekamp og finale afvikles søndag 27. januar

Skal det blive udfaldet, vil det betyde, at Sverige skal vinde med tre eller fire mål over Danmark (hvis Norge onsdag aften som forventet forinden har besejret Ungarn). En mindre svensk sejr vil sende Sverige ud, en større svensk sejr vil sende Danmark ud. Groft sagt.

Her kan du få overblikket over alle scenarier, inden onsdagens sidste mellemrundekampe.

Men sådan en forhåndsaftale mellem Danmark og Sverige vil man ikke spille efter hinsidan.

»Nej, det har vi overhovedet ikke i tankerne. Vi går ind med den indstilling, at vi skal spille en rigtigt god kamp og fået det bedst mulige resultat,« siger Nicklas Ekberg til Expressen.

Den småskadede bagspiller Jim Gottfridsson har ifølge det svenske medier 'svært ved at tage Henrik Møllgaard alvorligt'.

»Helt ærligt, så kommer de ikke til at lægge sig ned. De har 15.000 tilskuere, der har betalt for billetten, bag sig. Nej, det kommer ikke til at ske. Vi vil også forsøge at vinde med så mange mål som muligt,« siger Jim Gottfridsson.

Historisk set har danske og svenske landshold tidligere bevæget sig ud i noget, der kunne henlede tankerne på et planlagt resultat.

Ved EM-slutrunden i fodbold i 2004 spillede Danmark og Sverige 2-2 i den sidste gruppekamp, og det var lige præcis et resultat, som sendte de danske og svenske spillere videre på bekostning af Italien.

Siden blev 'due due' (2-2 på italiensk) et begreb i især Italien, hvor forargelsen var stor efterfølgende.

Den svenske håndboldlandstræner, Kristján Andrésson, vil overhovedet ikke tale om en såkalde 'due due'-aftale i forbindelse med det forestående brag mellem Danmark og Sverige ved VM.

Han påpeger endda, at Nikolaj Jacobsens tropper er favoritter.

»Selvfølgelig er de det. De er på hjemmebane her i Boxen i Herning, og desuden har de haft fuld kontrol i alle kampe. Selv om de ikke har spillet fantastisk håndbold hele tiden, har de haft kontrol og været overlegne i alle kampe. Det bliver noget af opgave for os,« siger Kristján Andrésson til Expressen.

I den danske lejr erkender Lasse Svan over for B.T., at det er en usædvanlig situation.

»Det er lidt underligt, men vi har det udgangspunkt, at vi gerne vil gå ind og vinde. Vi kommer brølende fra start, som vi gjorde mod Norge og i starten af turneringen også. Vi skal have mere tempo på, og vi skal sørge for at få hallen med,« lyder det fra fløjspilleren.

Danmark har indtil videre vundet samtlige kampe ved VM, mens Sverige har tabt en enkelt, til netop Norge.

Danmark-Sverige spilles onsdag aften kl. 20.30. Du kan selvfølgelig følge kampen live her hos B.T.