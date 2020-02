Danmark bliver skiftet ud med Tyskland fra næste sæson for Stine Jørgensen.

For den danske landsholdsanfører skal fremover tørne ud for tyske SG BBM Bietigheim i den tyske Bundesliga.

Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

»Efter 12 års professionel håndbold i den danske liga, ser jeg frem til en ny udfordring. Bietigheim er en meget ambitiøs klub. Efter at have snakket med sportsdirektøren, Gerit Winnen, og den nye træner, Markus Gaugisch, virker det hele perfekt for mig. Det bliver også et spændende eventyr for mig og min mand,« siger Stine Jørgensen, som er gift med badmintonspilleren Jan Ø. Jørgensen.

Stine Jørgensen skal fremover spille i Tyskland. Foto: CHARLY TRIBALLEAU Vis mere Stine Jørgensen skal fremover spille i Tyskland. Foto: CHARLY TRIBALLEAU

Og landsholdsanføreren er ikke den eneste dansker, den tyske klub har hentet for nyligt. Også Trine Østergaard skifter til SG BBM Bietigheim, mens klubben i forvejen råder over Fie Woller.

Stine Jørgensen nåede i tre år at spille for Odense Håndbold, og inden da tørnede hun ud for FC Midtjylland. Hun har længe været en del af det danske håndboldlandshold, hvor det indtil videre er blevet til 148 kampe ig 487 mål.

Allerede i starten af januar lød det, at Stine Jørgensen var blandt de otte spillere, der var færdige i Odense Håndbold. Nu er fremtiden sikret, og i det tyske ser de også frem til at få den danske håndboldstjerne med i truppen.

»Det er endnu en topspiller, vi har hentet i Stine Jørgensen. Hun er - ikke kun for os men også for hele den tyske liga - en kæmpe forstærkning,« lyder det fra Bietigheims sportsdirektør, Gerit Winnen, i pressemeddelelsen.