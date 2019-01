Lasse Svan kalder det udslagsgivende, at det danske landshold har turde tro på eget koncept hele vejen ved VM.

- Meget overbevisende.

Sådan kalder den 35-årige højrefløj Lasse Svan det danske landsholds præstation ved VM, hvor det søndag endte med en historisk guldmedalje.

- Jeg synes, det er meget imponerende, den måde vi har spillet på.

Danmark har gennem turneringen spillet med mange af de samme spillere i bagkæden og kørt den samme angrebsåbning igen og igen.

Men på trods af det, har ingen af modstanderne formået at komme med et afgørende modtræk over for danskerne.

- Vi har haft en tro på, at det koncept, vi har både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt, virker, og så har vi holdt os til det.

- Når vi har haft nogle perioder, hvor tingene ikke har kørt, så har vi ikke mistet troen på konceptet, men holdt det, og det har været udslagsgivende, siger Svan.

Han blev med sine godt syv en halv times spilletid den danske markspiller, der har været næstmest på banen ved VM efter Magnus Landin.

Svan har gennem turneringen scoret 28 mål og trukket mange angrebsfejl i forsvaret.

Håndboldherrernes første VM-guld blev en realitet, da Norge i finalen blev besejret med hele ni mål, 31-22.

Selv om Danmark har spillet forrygende håndbold gennem hele turneringen og ikke ladet nogen modstander komme i nærheden af sejren, havde Svan ikke regnet med, at det også skulle blive let mod Norge i finalen.

- Jeg tror aldrig nogensinde, at man kan regne med, at man går ind og vinder så stort over så god en modstander.

- Men vi havde et håb og en tro på, at hvis vi kunne ramme det samme niveau som i semifinalen, så havde vi rigtig gode muligheder for at vinde, siger han.

/ritzau/