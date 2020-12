Håndboldkvinderne fra Rusland har fået en kanon start ved EM-slutrunden i Danmark, hvis du ser på resultaterne.

Hvis du ser på holdets opførelse, er historien dog en anden. Her har Rusland trukket uheldige overskrifter de seneste døgn.

Holdets træner, Ambros Martin, brød først corona-reglerne, og efterfølgende deltog hele truppen i lege, hvor de kom hinanden ved.

Pressechefen for holdet, Dmitrii Khristich, siger til TV2 Østjylland, at den skandinaviske presse reagerer for aggressivt på den sidste episode.

Ambros Martin brød i sidste uge corona-reglerne. Foto: ATTILA KISBENEDEK Vis mere Ambros Martin brød i sidste uge corona-reglerne. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Vi er en smule skuffede over den aggressive reaktion fra de skandinaviske medier og eksperter. Vi ønskede bare at bidrage med et mere 'levende' billede fra turneringen. Men der vil altid være nogle, der prøver at finde håret i suppen.«

Rusland lagde billeder fra legene på deres Instagram-konto, men de er nu blevet fjernet. Man kunne eksempelvis se spillerne made hinanden.

B.T.s sportskommentator, Søren Paaske, er ikke enig med Dmitrii Khristich. Han mener, at Rusland mangler respekt for situationen.

»Jeg synes, at det her er endnu et bevis på, at russerne simpelthen ikke har respekt for situationen. Det er håbløst,« lød det blandt andet tidligere på ugen.

EHF har været ude og sige, at de på ingen måde bifalder billederne under de nuværende omstændigheder.

Overlæge Lars Østergaard siger til TV2 Østjylland, at smitterisikoen måske slet ikke er eksisterende, fordi holdet er i en boble, men signalet er under alle omstændigheder ikke godt.