Problemer med knæet holder 35-årige Cristina Neagu ude af Rumæniens kamp tirsdag aften mod Danmark.

Landstræner Jesper Jensen og det danske håndboldlandshold skal tirsdag aften ikke forholde sig til den rumænske verdensstjerne Cristina Neagu.

Den hårdtskydende venstreback er nemlig ikke blevet klar til kampen mod Danmark.

Det oplyser det rumænske håndboldforbund til TV 2 Sport.

Neagu har heller ikke været en del af Rumæniens to første gruppekampe ved slutrunden. Det er efterveer fra en skade i knæet, der holder hende ude.

De seneste 15 år har Neagu præget international tophåndbold, og siden 2010 er hun fire gange kåret til verdens bedste håndboldspiller.

Det danske landshold havde ellers forberedt sig til at skulle stå over for venstrebacken, og i optakten har Jesper Jensen heller ikke været bleg for at rose hende til skyerne.

- Hun er blandt de helt store og er en kæmpe nationalhelt i Rumænien. Hun har betydet meget for håndbolden dernede, og hun har været garant for toppræstationer gennem mange år, har Jesper Jensen sagt om Neagu.

Danmark og Rumænien brager sammen i kampen om førstepladsen i gruppen tirsdag aften klokken 20.30.

/ritzau/