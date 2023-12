Cristina Neagu har siddet over i de to første kampe, men hvis hun spiller mod Danmark, er det med fuld appel.

Hun er en af de helt store.

Rumænske Cristina Neagu har med landstræner Jesper Jensens ord været en af verdens største håndboldstjerner i de seneste 15 år.

Og hvis den 35-årige bagspiller bliver klar til tirsdagens VM-gruppefinale, så kan hun blive en gigantisk hovedpine for danskerne.

- Hun er blandt de helt store og er en kæmpe nationalhelt i Rumænien. Hun har betydet meget for håndbolden dernede, og hun har været garant for toppræstationer gennem mange år, siger Jesper Jensen.

Cristina Neagu har på grund af efterveer fra en skade været ude af stand til at spille de første to VM-kampe for Rumænien, men det er umuligt for danskerne at ignorere hende.

Hvis hun er klar, så har hun klassen til at drille danskerne, mener Trine Østergaard, der til daglig spiller med stjernen i rumænske CSM Bucuresti.

- Hvis hun har en rigtig god dag, kan hun score 12 mål på 12 forsøg. Hun kan også have en mindre god dag, men man ved bare, at hun bliver ved med at skyde i 60 minutter.

- Alle vil være heldige med at have en som Neagu. Hun kan forudse spillet på en måde, som ikke særlig mange andre kan, siger Trine Østergaard.

Det er Jesper Jensen enig i.

- Hun er en dræbermaskine - i positiv forstand. Hun er god til at slå til i de store kampe, og hun har et våben med sit skud og sit samspil med stregspiller Crina Pintea. Det er helt ekstraordinært, siger Jesper Jensen.

Landstræneren mener dog, at danskerne skal passe på med at gøre Neagus potentielle tilstedeværelse på banen til for stor en faktor.

Trine Østergaard kender de rumænske spillere, og hun mener, at de andre spillere har vist, at de også kan være med på topniveau.

- Hvis hun ikke er med, så er der rigtig mange andre, der kommer til at byde ind, siger højrefløjen, som har stor fidus til det rumænske hold.

- Det er et typisk Balkan-hold, som bare spiller derudad med fight, ærgerrighed og vildskab. Man kan godt ende med at få flere tæsk.

- Deres spil er måske ikke helt lige så struktureret som i Skandinavien, men Rumænien har spillet godt indtil nu, så jeg er spændt, siger hun.

Danmark og Rumænien brager sammen i kampen om førstepladsen i gruppen tirsdag aften klokken 20.30.

/ritzau/