De har ikke forældre med i landsholdslejren, der byder på isolation på Hotel Scandic i Herning. Og så alligevel.

For håndboldkvinderne har faktisk en 'mor' med. Ikke den biologiske af slagsen, men en, der spiller en gigantisk rolle ikke blot i det daglige, men også i forhold til succes. Hun hedder Christina Roslyng.

Tidligere landsholdsprofil med 129 landskampe på sit CV og nu holdleder for Jesper Jensens mandskab.

»Hun er virkelig fantastisk at have med. Hun er så god, fordi hun selv har været i gamet. Hun har været igennem det hele og forstår, hvad vi går igennem, hvilke følelser der er, hvordan vi forbereder os til kampe, og hvad vi har brug for. Det er bare så vigtigt at have en på holdet, der kan tage sig af de behov,« fortæller Mie Højlund.

Jesper Jensen og Christina Roslyng under kampen mellem Danmark og Slovenien. Foto: Henning Bagger

Det er især Christina Roslyngs menneskelige egenskaber, der er en del af nøglen til succes.

Det har Jesper Jensen selv fortalt, blandt andet da han fredag aften tildelte hende en stor del af æren for sejren over Slovenien, og den holdning deler spillerne.

»Hun er god til at mærke stemningen, pulsen, og hvad vi har behov for, og det er bare helt vildt vigtigt. Hun er god til at lytte til os og være vores tryghed. Man stoler bare 100 procent på, at fortæller man noget til hende – som kun er til hende – kommer det ikke videre. Hun er lidt en mor for os her på holdet. Det betyder vildt meget at have sådan en, når man går igennem så mange følelser til et mesterskab, hvor man er spændt, nervøs, og der kan komme alt muligt. Hun er bare dejlig rolig og helt nede på jorden,« fortæller Kristina Jørgensen.

Det var tilbage i slutningen af marts, at 42-årige Christina Roslyng, der har erfaring med både HR og sportspsykologi blev præsenteret som ny holdleder.

Christina Roslyng har selv en fortid på det danske landshold. Foto: Ernst Van Norde

Dermed er hun egentlig stadig forholdsvis ny, men alligevel har ingen af spillerne de mindste skrupler ved at gå til hende.

De stoler på hende, og så hjælper det også på sagerne, at Christina Roslyng selv er opmærksom.

»Hun er god til at spørge ind, hvis hun fornemmer det mindste. Så vil hun have, man åbner sig over for hende, og det er meget nemt at gøre, når hun er så stille og rolig,« forklarer Kristina Jørgensen.

Og hvad er det, Christina Roslyng har kunnet på rekordtid, siden spillerne alle betror sig til hende? Nøgleordet er tillid, forklarer de to landsholdsprofiler. Fra dag ét tog hun nærmest holdet med storm.

Mie Højlund hylder Christina Roslyng. Foto: Claus Bech

»Hun er bare et mega varmt væsen, hun er imødekommende, sød og smilende. Jeg tror, nærmest efter første samling var man tryg ved hende. Det er svært at sige, hvad det egentlig er, der gør, at man helt fra første samling havde den følelse. Jeg er meget taknemmelig for, hun er der,« siger Mie Højlund.

Og det var ikke kun ved den første samling. Mie Højlund forklarer, at Christina Roslyng har vundet tillid i alle timer, der har været.

Der har været snakke kun med spillerne og Christina Roslyng, der også har været god til at dele ud af sine egne oplevelser og tanker. I landsholdslejren kan de mærke en klar forskel, efter den tidligere spiller er blevet en del af holdet.

»Der er en helt anden tryghed. Jeg tror, alle føler sig sindssygt trygge ved hende. Hun har styr på tingene. Hun er bare alt det, en holdleder skal være. Noget af det vigtigste er, at en holdleder skal være på spillernes side og snakke med os og forstå os, og det gør hun til UG,« siger Mie Højlund, der også fremhæver alle de små praktiske ting som fyldte drikkedunke og tøj, der bliver gjort klar.

Kristina Jørgensen er meget begejstret over at have fået Christina Roslyng tilknyttet det danske landshold. Foto: Claus Fisker

Alle de små ting, der gør den store forskel. Og så er der det med at tale om følelser.

Jesper Jensen har før fremhævet Christina Roslyngs kvaliteter her, og både Kristina Jørgensen og Mie Højlund understreger, hvor vigtigt det er – ikke blot at kunne, men også rent faktisk at gøre det både før og under EM-slutrunden. Der letter det at tale med andre.

»Vi har jo rigtig mange tanker og følelser, og der sker rigtig meget til et mesterskab, hvor det kan gå rigtig meget op og ned. Hvis man går og holder det inde, hober det sig ofte op til noget værre, end det er,« siger Kristina Jørgensen.

For landsholdet er slutrunden en intensiv periode med lidt søvn, mange kampe og stor opmærksomhed.

»Vi bliver lidt pressede ud over det sædvanlige. Der betyder det bare så meget at have en, man stoler på, én, der går forrest, sætter eksemplet og måske også tvinger os til at analysere vores egne følelser. Hun tvinger os til at tænke over, hvordan vi har det, og det betyder bare så sindssygt meget i en trup. Det går ikke, vi går en måneds tid og ikke ved, hvordan vi hver især har det,« siger Mie Højlund, der ikke er i tvivl om, hvilke tre ord der beskriver Christina Roslyng bedst.

»Sød. Hun er virkelig sød. Imødekommende. Og ordentlig. Hun har bare styr på det hele, er sød mod alle og god til at få alle med,« fortæller landsholdsstjernen.