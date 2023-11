»Det er et kæmpestort tab. Det er det for os i ledergruppen, men især også for landsholdet og dansk kvindehåndbold.«

Sådan lyder ordene fra den assisterende landstræner Lars Jørgensen, når han skal sætte ord på Christina Roslyngs stop som team manager for landsholdet efter VM-slutrunden på dansk grund.

Landstræner Jesper Jensen og Lars Jørgensen har gang på gang fremhævet Roslyng, hvor de har fortalt om hendes enorme andel i succesen på det danske kvindelandshold - og hvilket enormt aftryk hun har haft på kulturændringen omkring det.

»Hun har været en fantastisk kræft i at skabe den her kulturændring, som vi har haft på det danske kvindelandshold. Det har hun haft et meget stort fingeraftryk på, så vi er voldsomt ærgerlige over, at hun stopper,« siger Lars Jørgensen og fortæller videre om, at han glæder sig over, at hun har været en del af projektet:

Christina Roslyng stopper på landsholdet som team manager efter VM-slutrunden på dansk grund. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Christina Roslyng stopper på landsholdet som team manager efter VM-slutrunden på dansk grund. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Vi glæder os samtidigt over, at hun har været her og været med til at sætte en meget, meget stærkt retning for kvindehåndbolden på landsholdsplan.«

»Man kan heldigvis med sikkerhed konstatere, at de ting, som hun har været med til at sætte i gang, de kommer til at leve videre på. Hun været klart den bedste til at fortsætte det, men når hun ikke er omkring landsholdet mere, skal vi glæde os over, at hun har været der.«

Christina Roslyng, der selv spillede over 200 landskampe som aktiv, forlængede ellers sin aftale med landsholdet i foråret. Hun har dog valgt at stoppe efter slutrunden af den primære grund, at det er af hensyn til hendes familie.

Nu er Lars Jørgensen og resten af ledergruppen omkring kvindelandsholdet dog også klar over, at der kommer en tid efter Christina Roslyngs stop.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»De (landsholdsspillerne, red.) er meget trygge i Christina og det arbejde, som hun leverer og laver. Vi ved dog også, at der vil være et landshold efter Christina Roslyng - og et efter Jesper Jensen og Lars Jørgensen. Det er jo et vilkår, at det så bliver den nye hverdag for spillerne.«

»Vi skal i fællesskab nu blev enige om, hvordan vi skal sætte retningen på det her landshold,« siger Lars Jørgensen.

Den enorme betydning som Christina Roslyng har haft for ledergruppen og landsholdsspillerne er dog noget, som helt klar vil blive savnet.

»Vi kommer til at savne hende voldsomt meget, men jeg ved også, at spillerne er så professionelle, at de ved, at der kommer en ny, som de vil også tage godt imod.«

»Hun vil blive husket for det klare aftryk, som hun har sat på landsholdet. Det er meget mere værd for hende - og for mange af os andre også - end en medalje,« slutter Lars Jørgensen.