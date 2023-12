Hun er med for sidste gang.

For når årets VM slutter, siger Christina Roslyng farvel til sit arbejde hos det danske landshold.

»Det bliver selvfølgelig et hårdt farvel. Hun har været en del af den rejse, vi har været på lige fra starten, og hun har været vigtig for os og er det stadig,« siger Mie Højlund.

Roslyng, der selv spillede på landsholdet i mange år, kom til som Team Manager tilbage i 2020, da Jesper Jensen overtog tøjlerne, og hendes arbejde bliver ofte fremhævet.

Faktisk har hun været en af de afgørende faktorer i landsholdets succes.

»Roslyng har virkelig været en vigtig faktor i den udvikling, vi har været igennem. Havde hun ikke været på holdet, tror jeg ikke, vi havde været samme sted i dag. Hun har indbudt til nogle hårde og svære snakke, måske nogle af de snakke man ikke altid tager. Så har hun haft meget større fokus på det mentale, end vi nogensinde har haft, hvilket har været rigtig sundt for os,« siger Mie Højlund.

Snakkene er kommet gradvist. Et skridt ad gangen. Christina Roslyng har fået folk til at føle sig trygge, forklarer Højlund, der beskriver teammanageren som 'meget omfavnende og hjertelig'.

Og fordi hun også er uddannet indenfor området, har hun haft stor succes med at løse udfordringer, holdet er stødt på på vejen.

Christina Roslyng har været en del af ledergruppen siden 2020. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Christina Roslyng har været en del af ledergruppen siden 2020. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Hun har skabt et tryghedsbånd. Når hun siger noget, lytter man,« siger Mie Højlund.

Samtidig har det også stor betydning, at Christina Roslyng selv har spillet på landsholdet. Hun ved, hvad det drejer sig om.

Der er en klar forståelse fra start, der gør en forskel, og Mie Højlund har tidligere fortalt, hvordan hun har brugt Roslyng i forskellige situationer.

»Hun har haft stor betydning. Jeg tror også mere, det handler om at have en person på landsholdet, man føler, man er tryg ved. Jeg ved, at skulle der opstå noget, kan jeg altid komme til hende. Det er ikke så meget, at der måske har været 10.000 problemer, det er mere visheden om, man kan komme til hende, hvis der skulle opstå noget. Det bedste hun har gjort for mig har været at være mere bevidst omkring det mentale i spillet og arbejde mere med det,« siger hun.

Mie Højlund har tidligere brugt Roslyng meget. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mie Højlund har tidligere brugt Roslyng meget. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Mie Højlund har spillet på landsholdet siden 2016, og hun har derfor oplevet, hvordan det var inden Roslyng – og hvordan det nu er efter.

»Det er et mere frit miljø. Det er et miljø, hvor man tør sige, hvis man har det hårdt, man tør sige, hvis man er glad, ked af det, hvad det kan være. Hun har gjort os bevidst om, det oftest er bedst, hvis man får snakket om det. Jeg synes helt sikkert, hun har gjort stor forskel på den del. Man behøver sgu ikke altid være tough og kunne holde til alt. Det er okay at sige fra en gang imellem,« siger Mie Højlund.

At det tidligere har været anderledes handler om kultur, mener hun.

»Jeg tror, det er en kulturting gennem rigtig mange elitesportsgrene, det er det konkurrencemiljøet gør. Man bliver en hård nød med årene. Det er hårdt at være i, det er et miljø, man har været i, siden man var helt lille. Selvfølgelig hører der kulturting med, der er svære at slippe, især hvis man ikke arbejder med det,« siger Mie Højlund.

Det var i midten af oktober, Christina Roslyng fortalte offentligheden, at hun havde valgt at stoppe.

I et interview med B.T. fortalte hun efterfølgende, hvordan savnet til familien var en stor årsag til, hun havde taget den beslutning.

»Når jeg har forklaret hvorfor, det har været et svært valg, men at den primære årsag er, der sker så meget i mine børns liv, jeg ikke vil undvære, og at det lange fravær med fire uger i træk er for lang tid, så er der god forståelse. Men derfor er det ikke nemt at træffe sådan en beslutning, for der er virkelig mange gode og spændende ting,« sagde hun blandt andet.

VM i håndbold bliver spillet i Danmark, Sverige og Norge. Det danske landshold er videre til mellemrunden men mangler dog lige den sidste gruppekamp mod Rumænien - den bliver spillet tirsdag aften.