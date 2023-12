Hun vidste, hvordan det ville blive.

Hvad der ville ske, når VM-turneringen sluttede, fordi hun har prøvet det så mange gange før.

Derfor gjorde Christina Roslyng noget, der betød meget for hende dagen inden bronzeopgøret mod Sverige.

»Jeg har officielt sagt farvel til dem allesammen. Det har jeg gjort på forhånd. Jeg kender det her og ved, hvordan dagen i dag (søndag, red.) er. Og lige om lidt er vi spredt fra alle vinde. Det tog jeg i går (lørdag, red.),« fortæller hun til B.T. efter sejren over Sverige.

Holdleder Christina Roslyng.

'Landsholdets mor'. En uhyre vigtig faktor. Det er nogle af ordene, der er blevet brugt om hende i den tid, hun har været en del af den ledergruppe, hun nu forlader.

Spillerne har også ofte fremhævet hende som meget betydningsfuld, og det var især dem, hun tog en snak med lørdag.

»Jeg havde bare brug for lige at tale med alle spillerne. For mig har det været mange en-til-en snakke og også kollektivt, hvor vi har været samlet. Det var vigtigt for mig lige at sige tusind tak for, jeg måtte være en del af flokken til hver enkelt,« siger Christina Roslyng.

Det var tilbage i oktober, hun meddelte, at hun havde valgt at stoppe på landsholdet for denne gang. Hun har ikke længere lyst til at være væk fra sin familie så lang tid ad gangen. Det giver ikke længere mening for hende.

Cheftræner Jesper Jensen, ass.træner Lars Jørgensen og Christina Roslyng.

Men hun har ikke smækket med døren og afviser ikke, at hun kan vende tilbage om nogle år.

For nu er det dog 'farvel og tak' til holdet, som hun har været en del af siden foråret 2020, hvor Jesper Jensen overtog tøjlerne.

Søndag var den sidste som 'holdleder' i denne omgang, men det var ikke fordi, dagen var markant anderledes.

»Indtil videre har dagen været super god. Jeg kunne ikke drømme om andet i dag,« siger hun med et stort smil om den bronzemedalje, danskerne kunne hænge om halsen.

Og så havde hun måske heller ikke helt forstået, at nu var dagen kommet.

»Det er ikke rigtig gået op for mig endnu. Meget fokus har været på at lande efter semifinalen og få bygget meget energi op igen, og så står vi her til en ny kamp, der også er vigtig. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Det bliver i næste uge, der kan jeg nyde lidt af alt det, jeg har fået lov til at være med til,« fortæller Roslyng.

Hun har nemlig nydt det, og der er særligt ét ord, hun bruger flere gange om den rolle, hun har haft.

»Jeg tror bare, jeg er fuld af taknemmelighed over at have fået lov at være med,« siger hun.

»Jeg har lært en masse af at få lov at arbejde i sådan et performance-team. Det er jeg rigtig glad for. Jeg er glad for, jeg måtte være en del af flokken. Det har været helt fantastisk.«

