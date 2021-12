En ærgerlig nyhed tikkede ind på de danske journalisters telefoner kort før fredagens VM-opgør mellem Danmark og Tjekkiet.

Mie Højlund havde fået en flænge i foden under den seneste kamp og var derfor blevet hjemme på hotellet. Det skete, efter der i staben ellers var lidt uenighed om, hvorvidt hun skulle i kamp eller ej.

Det fortæller Jesper Jensen, efter de danske kvinder leverede en ny magtdemonstration i mellemrunden og slog tjekkerne 29-14.

»Vores fysioterapeut havde en god fornemmelse af, at han kunne tape det, men vores læge siger, at i de første par dage skal kroppen kunne stå imod de bakterier, der kommer ind i sådan et sår, og det vil sige, at risikoen for infektion er større i starten,« forklarer den danske landstræner.

»Derfor prøver vi at beskytte hende i dag, og det havde vi også gjort, selvom Sydkorea ikke havde tabt til Tyskland.«

Men skulle man gå og frygte, at Danmark skal gå hen og undvære en af sine profiler, så er der ingen grund til bekymring.

Jesper Jensen er således helt rolig omkring, at Mie Højlund inden længe vil være at finde på banen i Granollers igen.

»Man kan sige, at nu har lægen fået sin vilje, så skal fysioterapeuten også vise, at han kan tape det sammen. Men det er jo også forbundet med nogle smerter fra Mies side. Heldigvis har vi nogle rigtig dygtige folk omkring os, og Mie er sej, så jeg er ret komfortabel med, at vi løser det.«

Nu kan Mie Højlund og resten af de danske kvinder se frem til en hviledag lørdag, inden det søndag gælder en kamp om førstepladsen i mellemrunden mod Tyskland.