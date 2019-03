Hun var et stort smil efter kampen.

Og med god grund. For ikke nok med, at Danmark lørdag aften slog de franske europa-og verdensmestre ved Golden League, så stod Sandra Toft også en stærk kamp.

Manglende redninger har det sidste stykke tid været et tema i forbindelse med det danske kvindehåndboldlandshold, men mod Frankrig fik Sandra Toft tysset på kritikerne.

»Jeg ved ikke, om det var en befrielse. Jeg stod godt mod Montenegro (ved EM i december, red.), og den vandt vi. Det var mega fedt i dag. Jeg fik lidt gåsehud, da jeg stod derinde, fordi jeg tænkte, det lykkedes, og det er rigtig dejligt.«

Sådan sagde en meget glad Sandra Toft til TV 2 Sport efter opgøret. De danske kvinder vandt med 25-22 over Frankrig i en kamp, der stod i stærk kontrast til nederlaget til Norge et par dage forinden.

Lørdagens sejr betød derfor meget for både målvogteren og resten af det danske landshold, der har kæmpet med stabiliteten på holdet.

Mod franskmændene fik de vist, at de kan være med på højt niveau.

»Det var lige før, jeg fik tårer i øjnene under kampen, for det betyder så meget for os, og det er hårdt, når det ikke virker, og vi ikke kan få tingene til at fungere. Det kunne vi i dag (lørdag, red.),« siger Sandra Toft.

Klavs Bruun Jørgensen var meget tilfreds med sit mandskab. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Klavs Bruun Jørgensen var meget tilfreds med sit mandskab. Foto: LOIC VENANCE

Hun var selvsagt ikke den eneste i den danske landsholdslejr, der var meget glad. Det samme var landstræner Klavs Bruun Jørgensen, der mod Norge kunne se et dansk mandskab, der var i problemer.

Mod Frankrig var billedet et helt andet, og selvom han selvsagt var meget tilfreds, var der også en anden følelse, der ramte ham.

»Jeg er totalt forvirret. Det er jo sindsssygt svært at forstå, hvordan vi kan levere sådan forleden, og så spille så fuldstændig fantastisk i dag,« sagde Klavs Bruun Jørgensen efter kampen mod Frankrig til TV 2 Sport.

Allerede søndag har Danmark mulighed for at hente endnu en sejr ved turneringen, da Klavs Bruun Jørgensens mandskab tørner sammen med Rumænien ved Golden League.