Nikolaj Jacobsen hylder familien og alle de frivillige i håndbold-Danmark efter finaleindtoget.

At dansk håndbold står i en VM-finale på søndag er ikke bare en stor oplevelse for spillerne og landstræner Nikolaj Jacobsen.

Det er en sejr for hele håndbold-Danmark og alle de mennesker, der bruger deres fritid i hallerne rundt omkring i landet.

Sådan lyder det fra en rørt landstræner efter Danmarks 38-30-sejr over Frankrig i semifinalen i Hamburg.

- Det er stort, at vi kan få lov til at spille en VM-finale på hjemmebane foran eget publikum. Det betyder meget for mig og for spillerne.

- Det her drejer sig jo ikke kun om os. Der er mange frivillige ude i klubberne, der gør et fantastisk stykke arbejde og som er med til at opfostre dygtige håndboldspillere.

- Det er kæmpestort, at vi kan kvittere for det arbejde, siger Nikolaj Jacobsen.

Han sender også en tanke til sin familie, der har måttet trække et stort læs, mens han har bygget en trænerkarriere op. Ikke mindst i de seneste to år, hvor han har dobbeltjobbet som klub- og landstræner.

- Min familie har ofret meget, har skullet være meget alene, og mine børn er blevet rykket godt og grundigt rundt. Det har ikke altid været nemt. Jeg ved, hvor meget det betyder for dem, siger Nikolaj Jacobsen.

Det danske landshold er nu sikker på mindst sølv ved VM. Dermed bliver det også endelig til en medalje til Jacobsen selv, der som aktiv spillede på holdet i knapt så glorværdige tider.

- Jeg har jo ikke vundet noget med landsholdet. Har også til tider måttet tage tidligere hjem, end hvad godt er.

- Jeg har spillet på landsholdet i mange år og har også været med til at dække det for tv. Derfor er det fantastisk nu at have vundet noget, selv om vi endnu ikke har vundet det, vi gerne vil, siger Nikolaj Jacobsen.

Sammen med spillerne kører han tilbage til Herning sent fredag aften. Søndag venter guldkampen i Boxen.

/ritzau/