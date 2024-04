Et bank på døren udviklede sig overraskende for landsholdsspilleren Mie Højlund under VM-slutrunden i december.

Kort efter stod hun med et personligt brev i hånden, som rørte hende dybt.

Slutrunden var Christina Roslyngs sidste som team manager på det danske kvindelandshold, og måden, hun sagde farvel på, overrasker ikke Højlund.

»Roslyng er jo, som hun altid har været, et enormt varmt menneske. Selv i en travl slutrunde havde hun tid til at komme rundt til os alle sammen på værelserne, og hun havde skrevet et personligt brev til os. Det var en slags farvel med en lille gave,« fortæller Højlund til B.T.

Christina Roslyng har givet faklen videre. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og den gestus betød meget.

»Hun tog sig tid til at gøre det, og det betød meget. Det var meget, meget rørende. Jeg havde svært ved at holde tårerne tilbage, da hun stod inde på vores værelse. Hun er en fantastisk person,« lyder det fra Højlund.

Roslyng, der selv har en glorværdig fortid på landsholdet, nåede at være små fire år i rollen, som forbundet har ledt efter en afløser for siden december.

Det er nu lykkedes - og det er en anden gammel kending i form af Tina Bøttzau, der er ny kvinde i rollen.

