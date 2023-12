Tirsdag aften var hun med til at smadre Rumænien i Boxen i Herning foran 10.000 tilskuere.

Få timer senere kom hun ned på jorden hjemme på hotellet med en god, gammeldags omgang håndvask.

Det lagde hun selv op på Instagram. Og blev bestormet med beskeder.

Og det er ikke, fordi hun ikke vil gøre brug af landsholdets fællesvask - hun kan simpelthen ikke tåle det.

Sådan ser det ud på kampdage for Rikke Iversen.

»Jeg er super allergisk overfor vaskepulver. Alle de andre får en vask en gang imellem. Jeg har ikke fundet andre tricks, end jeg har noget sæbe med, jeg kan tåle,« siger hun til B.T. og fortsætter:

»Og så står jeg efter kampene og vasker paradedragt og indertøj. Hvis jeg sender det til vask, det kan jeg med noget af tøjet, men jeg skal vaske det igen i badekarret i noget andet sæbe og skylle det og have det tørret. Det er en lang proces!«

»Mange har skrevet til mig 'får I ikke vasket tøj?' jo, jo, rolig nu, det er mig, der er allergiker.«

Hvad sker der så, hvis du bliver udsat for vaskepulver?

»Jeg bliver rød, hvor tøjet rammer min krop. Og det klør over det hele. Jeg kan ikke koncentrere mig. Der er nogle gange til træning, hvor jeg er nødt til at gå ud og skifte tøj. Det går ikke. Så jerner jeg lige ud og skifter shorts. Jeg har ofte ekstra tøj med, som jeg ved er vasket med det rigtige. Det behøver de andre ikke at bekymre sig om.«

Det må da kræve en del planlægning?

»Ja, det gør det også med Roslyng (Christina Roslyng, team manager, red.) i forhold til, hvad det er for nogle sæt, vi spiller med i de kommende kampe, så jeg ved, at jeg eksempelvis har fået vasket rød indershorts og rød trøje.«

»Spillertøjet bliver vasket med de andre, men så skal jeg bare have noget andet indenunder, så det ikke rører min hud,« siger Rikke Iversen.

Normalt er hun ude i kreative løsninger, når landsholdet og klubholdet Team Esbjerg er på farten. Men i Herning har hun fået mulighed for at bruge hotellets gang som tørrerum..

»Jeg har fået et tørrestativ ude på gangen, fordi vi er på hjemmebane, men når vi er i udlandet, er hele mit værelse fyldt med vasketøj overalt. Det ligner et vaskerum. Det er sindssygt besværligt.«

Næste gang, Iversen må i håndvasken, bliver torsdag, når Danmark møder Japan i mellemrunden.