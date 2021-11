Du er ikke i tvivl om julelysene i øjnene, når håndboldspilleren Rikke Iversen taler om noget af det største, der er sket for hende i 2021.

»Det har været helt vildt. Det har været en kæmpe omvæltning for os allesammen.«

Sådan lyder det jublende fra Odense-spilleren, der i år har fået ny titel. Hun er nemlig blevet moster, da hendes storesøster Sarah Iversen i starten af året fødte en lille dreng.

»Man bliver fuldstændig skør af, at han er kommet til verden. Jeg kan godt bare ringe og bede Sarah om at sætte Facetime på for at se ham. Oftest er det sådan 'okay, nu har vi snakket nok, bare giv mig Elliot',« griner Rikke Iversen, der lige nu er samlet med landsholdet, hvor der står VM på det pakkede program.

Og netop et pakket program er noget, hun i den grad har haft den sidste tid.

Faktisk har det været så tæt, at det er begrænset, hvor meget hun har kunnet besøge det lille nye familiemedlem.

For Sarah Iversen, der også er håndboldspiller, bor til daglig med sin mand Mark i Ikast, og det er altså ikke en tur, Rikke Iversen bare lige kan tage spontant.

»Det har været en kæmpe omvæltning og faktisk også været lidt hårdt. Denne her sæson har været så proppet, at det ikke er så tit, vi lige har haft fridage. Vi har prøvet på det sidste at have en til to, men det er ikke sket, vi har haft to i træk, siden vi startede i juli. Så er det svært at komme til Ikast. Så ønskede man, at Ikast og Odense lige lå tættere. Så kan man pludselig se, han næsten kan gå. Han bliver så stor hver gang. Det er hårdt at være på sidelinjen og ikke bare kunne køre hen til hinanden,« siger Rikke Iversen.

Rikke Iversen er i disse dage samlet med landsholdet. Foto: Henning Bagger

Hun lægger ikke skjul på, at den lille gut kommer til at have moster om sin lillefinger. For der er faktisk noget ved det hele, der er kommet lidt bag på hende. På den positive måde.

»Det har overrasket både mig og min familie, hvor meget han egentlig betyder og fylder,« siger landsholdsspilleren, der ikke kan lade være med at grine lidt, da hun fortæller, at hun aldrig er rejst tomhændet til Ikast.

Hun har altid gaver med til sin lille nevø. Det samme gælder for søstrenes mor, og det er i en sådan grad, at Sarah Iversens mand af og til siger til dem, at de altså har nok ting.

»Jeg troede ikke, jeg ville være den, der overforkælede helt vildt. Jeg havde en skræk om det, men sådan er det blevet. Fuldstændig. Jeg er spændt på, hvornår det går over, og man tænker: 'Nu er det også nok',« smiler landsholdsspilleren.

Ud over at være moster er hun faktisk gudmor til Elliot. En titel, hun bærer med stolthed.

»Jeg er sindssygt beæret over, at jeg blev spurgt, om jeg ville være det. Jeg var mega glad for at være med til det og være en stor del af dåben, men indtil videre er der ikke det store i det. Han er bare dejlig, og jeg nyder, når jeg endelig kan bruge tid med ham,« siger Rikke Iversen.

Den næste tid må hun dog undvære sin søster, nevø og resten af familien.

For december tilbringer hun ved VM i Spanien, der for Danmarks vedkommende for alvor starter 2. december. Her skal de i første omgang møde Tunesien, Congo og Sydkorea i den indledende pulje.