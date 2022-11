Lyt til artiklen

Hun har altid vidst, det var det, hun skulle uden for håndboldbanen.

Men vejen til drømmen har ikke altid været let for Rikke Iversen, der er uddannet lærer.

»Jeg har altid vidst, jeg ville være lærer helt fra barnsben. Jeg elskede at være hjælpelærer, hvis man var hurtigt færdig i skolen. Jeg elsker det lys, der går op for folk, når man underviser, og man kan se, nu forstod de, hvordan brøker fungerer, eller ‘det er det her’. Den viden, man kan videregive, synes jeg er sindssygt fedt,« siger landsholdsstjernen.

Hun stråler ikke kun på håndboldbanen, men også når hun fortæller om den passion, hun har for at arbejde med børn.

Selvom Rikke Iversen gik benhårdt efter målet, var der ét særligt benspænd særligt i de yngre år. Hun er ordblind. Noget, der tidligere hæmmede drømmen.

»Absolut. Da jeg ikke vidste, jeg var ordblind, hæmmede det nok mere, end da jeg fandt ud af, jeg er det. Der er en diagnose, så er der en løsning,« siger landsholdsspilleren, der også har valgt fag, der ikke er skriftlige.

Hun underviser i idræt, samfundsfag og matematik. Fag, der også er valgt 'taktisk', som hun selv beskriver det og ud fra de kompetencer, hun har, så hun kan få det bedst mulige ud af undervisningen.

Hun har tidligere deltaget i DR-programmet 'Vi er ordbildne' for netop at bryde et tabu, og for Rikke Iversen har det været vigtigt at være en frontfigur.

Rikke Iversen. Foto: Liselotte Sabroe

Også for de ordblinde børn hun måske kan møde i sit klasselokale en dag.

»Jeg håber, hvis der sidder nogle børn i fremtiden, at de har nogle at spejle sig i, og at jeg som lærer har en forståelse for, hvad nogle af dem bokser med. Jeg kan sætte mig ind i, det måske ikke er det fedeste at få en uforberedt test. Det kan give nogle kompetencer i forhold til alternativ undervisning, som måske ikke hæmmer de fagligt svage, som er ordblinde eller andre ting,« siger Rikke Iversen og fortsætter:

»Jeg ved ikke, om jeg kan opfinde den dybe tallerken. Men måske kan man bare ændre få forhold, der gør, at det at gå i skole er sjovt,« siger landsholdsspilleren.

Lige nu har hun ikke meget tid til at arbejde som lærer. Det skyldes især et tæt pakket program i hverdagen med Odense Håndbold, hvor træning, kampe og rejser fylder det meste af kalenderen.

Sandra Toft, Anne Mette Hansen og Rikke Iversen under EM-kampen mod Ungarn. Foto: Liselotte Sabroe

Inden hun blev uddannet som lærer, nåede hun at undervise i to år, både som speciallærer og lærervikar, hun nåede at arbejde på Voel Skole, dengang hun spillede i byen, og så har hun også undervist på VUC i Silkeborg.

Selvom hun ikke er på lærergulvet lige nu, fylder det stadig for Rikke Iversen, der afslører en klar plan for det nye år.

»Jeg har været mentor for nogle børn sidste sæson. I år har jeg valgt, jeg skal ind og studere til januar på en master. Det er online og lidt mere selvbestemmende, så kan jeg skyde den nogle år, hvis det er,« siger hun.

Lige nu er Rikke Iversen til EM i håndbold med landsholdet, og du kan følge slutrunden – der er nået til finaleweekenden – her på bt.dk.