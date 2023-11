Hun er flyttet omkring 135 kilometer væk.

Og selvom adressen stadig er dansk, har det været en omvæltning for Rikke Iversen at skifte Odense ud med Esbjerg denne sommer.

»Jeg synes altid, det er svært at flytte til en ny by. Det tager altid tid, før man føler sig hjemme. Det er hurtigere at føle sig hjemme på håndboldbanen end geografisk,« siger hun med et smil.

»Det har været et sindssygt fedt og udfordrende skifte. Jeg er ved at falde til i byen, og jeg er bestemt faldet til på holdet. Pigerne har været hammersøde. Det tager tid lige at komme til et nyt sted, men at komme på holdet og klubben har været nemt,« siger Rikke Iversen.

Det handler om de små rutiner, forklarer hun. At kende sin lokale købmand, lige vide hvilken bager der er bedst til morgenbrød, og hvor de bedste steder er for en som hende, der elsker at gå ture.

Og så er der det logistiske. For de træner i lidt forskellige haller, så der skal hun også lige finde ud af, hvordan hun hurtigst kommer derhen. Meget er foregået med gps, lyder det med et grin fra Team Esbjerg-spilleren.

»Når den bliver lagt væk, og man selv kan finde rundt til fys. eller hvor vi spiser frokost, begynder man at finde sig til rette. Det er sådan nogle små ting. For mig betyder det meget, at jeg kan køre rundt og guide rundt i egen by. Man skal lige finde sine yndlingssteder, om det er cafeen eller restauranten, hvor man tager familien med til, eller hvor man får brød om morgenen. Der er mange ting, jeg sætter højt i forhold til at komme godt ind et sted, jeg skal til at bo,« siger hun.

Heldigvis er der kommet et par gode ting på tjeklisten allerede. Hun går tit ture ved Vesterhavet og De Hvide Mænd, hvis dagen og tidsplanen tillader det, og så fortæller hun med stor begejstring, at hun faktisk har startet en slags trend i den jyske klub.

Rikke Iversen skiftede denne sommer til Team Esbjerg. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Rikke Iversen skiftede denne sommer til Team Esbjerg. Foto: Johnny Pedersen/Ritzau Scanpix

For hun har fundet et sted, der laver gode pokebowls.

»Jeg har fået hele holdet med på dem. Det sjove er, det er mig og Lucy, vores nye portugiser, der har fundet det. To nye i byen,« understreger hun med et stort smil.

»Og da vi skulle hjem fra en bustur var der fem eller seks udover os to, der endte med at bestille mad derfra. Vi skal have lidt credit for det,« griner Rikke Iversen.

Selvom hun nu bor i Jylland, er det ikke fordi, hun kan se sin søster, Sarah Iversen der spiller i Ikast, meget oftere.

»Det tager næsten lige så lang tid. Det tager en time og 20 minutter at komme fra Esbjerg til Ikast på landeveje. Ikke noget motorvej. Nogle gange kan man jo være uheldig at ende bag en traktor og to lastbiler og fire personbiler og en campingvogn. Så man har en god podcast på og tålmodighed i at skulle finde vej,« siger Rikke Iversen.