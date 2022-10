Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Hun blev snydt for en slutrunde sidste år, da hun blev skadet, inden det for alvor blev sjovt.

Og igen i år må Mia Rej se med fra sidelinjen, da hun efter at være blevet udtaget til EM-truppen igen blev ramt af uheld.

»Jeg var sindssygt ked af det, da jeg fik beskeden om, at Rej igen ikke skulle være en del af truppen. Jeg ved, hun har kæmpet for at komme tilbage og stå knivskarpt til denne her slutrunde og for at gå ind og kæmpe for flere kampe, end hun fik sidst. Så jeg var virkelig ked af det – og virkelig berørt.«

Sådan lyder det fra Rikke Iversen, der mandag mødte ind i landsholdslejren inden det kommende EM.

Hun er til dagligt ikke blot holdkammerat med Mia Rej i Odense Håndbold.

De to er også tætte veninder, og derfor gjorde det også ondt på hende, da det stod klart, at Mia Rej ikke ville komme med til Slovenien på grund af en knæskade.

Sidste år var det under første VM-kamp, Rej blev skadet og måtte rejse hjem. Hun kæmpede sig benhårdt igennem genoptræningen, viste storform og var med i den trup, Jesper Jensen 7. oktober udtog til EM.

Men under en kamp for Odense Håndbold samme aften blev hun båret fra banen, og Rikke Iversen var ikke i tvivl om, at den var gal. Det kunne hun se nærmest med det samme.

Mia Rej går i år glip af endnu en slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mia Rej går i år glip af endnu en slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes, hendes reaktion, da det sker, fortæller, der er noget alvorligt galt. Hvor alvorligt kunne man ikke sige, men da hun ligger, vil prøve at gå og ikke rigtig kan, går det op for mig og alle, at det nok ikke bare er slaget.«

Fordi de to er så tætte, taler de ofte sammen, og Rikke Iversen fortæller, at Mia Rej heldigvis allerede er i gang med genoptræningen.

»Hun har allerede mål, og jeg synes, hun er mega sej. Men det er da igen mega hårdt, at jeg ikke skal have hende ved mig. Vi er tætte, hun er en sindssygt fed person at have med i truppen,« siger Rikke Iversen, der ikke er i tvivl om, hvilke kvaliteter, der kommer til at mangle.

»Jeg synes, hun er rigtig dygtig i den rolle som playmaker. Til at sætte holdkammerater i scene, hun har et sindssygt godt overblik. Ikke at de andre ikke har det, men det er nogle af Rejs kvaliteter. Samspillet jeg har med hende i klubben, har vi også haft gavn af. Det kommer til at mangle, jeg mangler den playmaker, der normalt ser mig. Samtidig er Sim (Simone Petersen, red.) sindssygt dygtig til at se stregen, så jeg tror ikke, jeg kommer til at mangle indspil, jeg tror bare, jeg ville have haft det lettere. Men det skal nok gå,« siger Rikke Iversen.

Og at Mia Rej allerede arbejder stenhårdt på sit comeback, siger meget om den styrke, hun har, lyder det fra veninden.

»Hun har en jernvilje, der er helt vild. Man kan aldrig afskrive hende. Hun er verdens sejeste. Jeg håber, hun er med, hvis vi får lov at spille et mesterskab mere,« siger Rikke Iversen med et smil.

Årets EM begynder 4. november, og Danmark møder i første omgang værterne fra Slovenien, herefter Serbien, og til sidst venter Sverige inden en eventuel mellemrunde.