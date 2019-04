Med en hjemmesejr over Lemvig-Thyborøn er Ribe-Esbjerg fire point fra nedrykning med tre kampe tilbage.

Håndboldherrerne fra Ribe-Esbjerg har fået en god start på nedrykningsspillet i Herre Håndbold Ligaen.

Lørdag eftermiddag vandt holdet på hjemmebane med 30-26 over Lemvig-Thyborøn og kravler dermed op på fire point, efter at have startet nedrykningsspillet med to point.

Kun det dårligste af de fem hold i nedrykningsspillet rykker ud. Den duel kan meget vel komme til at stå mellem KIF Kolding og Lemvig-Thyborøn. KIF er uden point efter én kamp, mens Lemvig har et enkelt point efter to kampe. Der er fire spillerunder i nedrykningsspillet.

Lemvig-Thyborøn lugtede ellers point mod Ribe-Esbjerg i de første 30 minutter, men en skidt start på anden halvleg kostede kampen.

I første halvleg formåede hjemmeholdet ikke at være foran en eneste gang, men tillod samtidig heller ikke Lemvig-Thyborøn at stikke af, selv om gæsterne havde flere tomålsføringer.

Halvlegen blev afsluttet med et straffekast til Ribe-Esbjerg, og med sit fjerde mål i kampen sørgede Rúnar Kárason for, at stillingen var 12-12 ved pausen.

Ribe-Esbjerg-spillerne kom ud som lyn og torden i anden halvleg. Med fire mål på fire minutter bragte sydvestjyderne sig foran med 16-12.

Den dukkert kom Lemvig-Thyborøn sig ikke over.

Hjemmeholdets føring nåede af flere omgange ned på blot at være to mål, men i slutminutterne var der ikke spænding om udfaldet.

Senere lørdag får Mors-Thy besøg af Nordsjælland Håndbold. Inden kampen har holdene henholdsvis fire og tre point.

/ritzau/