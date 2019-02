Ribe-Esbjerg slog torsdag Sønderjyske ude i de to klubbers jagt på at nå slutspillet i Håndbold Ligaen.

Sønderjyske bød torsdag Ribe-Esbjerg op til dans på hjemmebanen i Broager i Håndbold Ligaen.

De to klubber kæmper for at nå med i slutspillet, og Sønderjyske måtte sande, at man nærmest blev kørt ud af hallen af gæsterne i store perioder af opgøret.

Gæsterne endte med at vinde kampen 29-27, og dermed har begge hold 18 point i tabellen.

Det indbyrdes regnskab er helt lige, mens Sønderjyskes samlede målscore i øjeblikket er bedst.

Overordnet skabte gæsterne med sejren dog yderligere spænding om den sidste billet til slutspillet fra ottendepladsen.

Her lå Sønderjyske før opgøret med to point ned til netop Ribe-Esbjerg, men status efter opgøret er altså lige.

Begge klubber har fem kampe tilbage i jagten med fem point ned til Nordsjælland, der har spillet en kamp færre, og otte point op til Aarhus, der også er en kamp efter på syvendepladsen.

Gæsterne fra Ribe-Esbjerg har vundet og tabt lidt på skift i de seneste kampe efter en skidt sæsonindledning, mens Sønderjyske mødte op med to liganederlag i træk

Der var ikke meget, der tydede på på spænding og, at hjemmeholdet skulle komme tilbage på vindersporet efter de første 20 minutter.

Her var Sønderjyske bagud 5-12, og holdet måtte gå til pause bagud med hele 9-15, efter at Arnar Birkir Halfdansson fik reduceret med halvlegens sidste scoring.

Sønderjyske kom helt skidt ind i opgøret bagud 0-3 og 1-4 samt senere i halvlegen 4-11, 5-12 og blandt andet 6-13.

Rúnar Kárason bragte Ribe-Esbjerg foran 18-11 på et straffekast med sit syvende mål i opgøret seks minutter inde i anden halvleg, og der var ingen tegn på, at Sønderjyske havde et større comeback under opsejling.

Ribe-Esbjerg var på dagen langt overlegne, og gæsterne bragte sig foran 23-16 med et kvarter igen.

Med syv minutter igen var føringen på fem mål, men det lykkedes hjemmeholdet at indhente noget af det tabte i slutfasen.

Sønderjyske reducerede nederlaget til to mål, da Aaron Mensing i sidste sekund fik lov at tordne bolden i mål til 27-29.

