Ribe-Esbjerg vandt 29-25 ude over Nordsjælland Håndbold, som dermed får svært ved at nå slutspillet.

Håndboldherrerne fra Ribe-Esbjerg tog mandag aften et stort skridt mod slutspillet i Herre Håndbold Ligaen, mens Nordsjælland Håndbold gjorde det modsatte.

Ribe-Esbjerg vandt nemlig udekampen over sin direkte konkurrent med 29-25 i Hillerød. Dermed kravlede den sydvestjyske klub op i slutspilszonen.

Inden de sidste tre runder af grundspillet har Ribe-Esbjerg 21 point på ottendepladsen, mens Sønderjyske har 20 point, og Nordsjælland har 17 point på pladserne uden for top-8.

- Det var en vigtig sejr. Vi har ikke hægtet Nordsjælland af, men de får svært ved at komme op på siden af os. Det ligner en tvekamp mellem os og Sønderjyske inden de sidste tre kampe, siger Ribe-Esbjerg-træner Jan Paulsen til TV2 Sport.

Ribe-Esbjerg tog hurtigt teten i mandagens kamp og kom foran med tre mål, inden hjemmeholdet nåede på omgangshøjde.

I slutningen af første halvleg slog Ribe-Esbjerg så et nyt hul. Blandt andet bidrog den islandske landsholdsspiller Rúnar Kárason med tre mål i slutfasen af halvlegen, og derfor kunne gæsterne gå til pause med en føring på 16-12.

Det satte Ian Marko Fogs ellers formstærke mandskab under pres fra anden halvlegs begyndelse, hvis stimen på fire sejre i træk skulle forlænges til fem.

Selv om Ribe-Esbjerg-forspringet nåede ned på et enkelt mål, kom hjemmeholdet aldrig tilbage på omgangshøjde på måltavlen.

Vilkårene for at få point blev værre, da Nordsjælland-topscorer Nicolas Lundbye Kristiansen blev skadet med et kvarter tilbage. I forvejen måtte hjemmeholdet undvære profilen Johan Meklenborg i hele kampen.

Med 12 minutter tilbage havde gæsterne slået det afgørende hul, da forspringet lød på seks mål ved 26-20. Trods et par reduceringer undgik Ribe-Esbjerg, at afslutningen blev spændende.

/ritzau/