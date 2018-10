Håndboldherrerne fra Ribe-Esbjerg jagtede første hjemmesejr i ligaen, men klubben tabte til Sønderjyske.

København. Det har hakket afsted for Ribe-Esbjerg i sæsonindledningen i Herre Håndbold Ligaen.

Mandag var klubben på jagt efter sæsonens første hjemmesejr, men trods flere føringer smed Ribe-Esbjerg det hele til sidst.

Sønderjyske var på besøg og vandt kampen 23-21, og dermed hænger Ribe-Esbjerg stadig i sumpen i ligaen trods en opblomstring med sejr over KIF Kolding senest.

Otte kampe og fire point rækker til en placering som tredjesidst, mens Sønderjyske på fjerdepladsen har 12 point.

Ribe-Esbjerg har hentet nye spillere inden sæsonen, men har haft vanskeligt ved at få det til at fungere, hvilket to sejre i sæsonen vidner om.

De er begge kommet på udebane, og ud over sejren over KIF Kolding før mandagens kamp, så er kun Mors-Thy besejret, hvilket skete ude i første runde.

Ribe-Esbjerg kom ellers bedst ud af første halvleg med en føring på 11-10 på et tidspunkt, hvor begge mandskaber havde to mand ude med tominutters udvisninger.

De første 30 minutter var en lige affære med stillingen var 6-6 efter et kvarter, hvor spillet hakkede lidt frem og tilbage for begge hold.

9-9 blev til 10-9-føring for hjemmeholdet ved Nicolai Pedersen, og Lukas Karlsson øgede til 11-9 med fem minutter igen af halvlegen.

Herefter blev det igen rodet uden mål, før Mikkel Kjær reducerede 20 sekunder før pausen for Sønderjyske.

Jævnbyrdigheden fortsatte efter pausen, og Ribe-Esbjerg anede for alvor lidt succes hjemme med en føring på 17-14-føring, men den blev sat over styr, og stillingen var 18-18 ni minutter før tid.

Herfra smuldrede det for hjemmeholdet, og Chris Holm Jørgensen lukkede kampen for Sønderjyske, da han scorede til 23-21 med 45 sekunder igen.

/ritzau/