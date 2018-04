52-årige Lars Walther skifter i næste sæson fra portugisisk håndbold til jobbet som træner i Ribe-Esbjerg HH.

Ribe. Håndboldherrerne fra Ribe-Esbjerg HH får tilført input fra de europæiske håndboldbaner fra næste sæson.

Her overtager den tidligere spiller Lars Walther trænerposten i klubben fra den bedste liga.

- Jeg er utrolig glad og stolt over min aftale med Ribe-Esbjerg HH. Allerede efter første møde med ledelsen vidste jeg, at det var det helt rigtige for mig.

- Jeg fik et indtryk af nogle meget kompetente mennesker, som har en helt klar målsætning om at gøre Ribe-Esbjerg HH til en fast bestanddel af toppen af den danske liga, siger 52-årige Lars Walther til klubbens hjemmeside.

Lars Walther spillede som aktiv i første omgang i Aalborg, men var siden omkring en lang række europæiske klubber.

Det har han også været som træner i Danmark, Tyskland, Slovenien, Italien, Polen, Portugal og Schweiz.

Senest har han været træner i FC Porto, og før det stod han i spidsen for Kadetten Schaffhausen i Schweiz.

- Det er klart, at når vi melder en målsætning ud om, at vi for alvor skal blande os i den bedste ende af rækken, så skal vi også have en mand med stor erfaring fra faget og en mand, der er vant til at håndtere de mekanismer, der følger med en ambitiøs klub, siger Sune Agerschou, der er formand for klubbens eliteudvalg.

Lars Walther afløser Ryan Zinglersen på trænerposten.

Ribe-Esbjerg deltager i øjeblikket i nedrykningsspillet i 888 Ligaen.

/ritzau/