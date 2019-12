TTH Holstebro smed en stor føring mod Ribe-Esbjerg og måtte nøjes med et point i håndboldligaen.

Ribe-Esbjergs håndboldherrer var flere gange bagud med syv mål mod TTH Holstebro, men kom tilbage i slutfasen af udekampen og fik et point.

Faktisk havde gæsterne bolden i mål til sidst, men kort forinden var tiden lige præcis udløbet, og så endte det med en pointdeling med 27-27 i Primo Tours Ligaen.

Det ene point betyder, at TTH på andenpladsen har et point ned til Skjern på tredjepladsen. En plads længere nede finder man Ribe-Esbjerg, der efter mandagens kamp er noteret for 18 point.

Selv om der kun var to point mellem TTH Holstebro og Ribe-Esbjerg før mandagens kamp, stak TTH af fra start og sikrede sig en stor føring.

Værterne bragte sig både foran 8-1 og 16-9 i første halvleg, og ved pausen førte håndboldholdet fra Holstebro med 16-11.

TTH bevarede overtaget langt inde i anden halvleg, før Ribe-Esbjerg begyndte at spise af forspringet.

Med otte minutter igen udlignede Nicolai Nygaard til 25-25, og tre minutter senere sørgede Mathias Jørgensen for første føring til gæsterne i opgøret med 26-25.

Ribe-Esbjergs Nicolai Nygaard scorede til 27-26 med mindre end to minutter tilbage, mens TTH blev ramt af en udvisning.

Med få sekunder igen udlignede Johan Meklenborg. Hans scoring blev kampen sidste, og dermed delte holdene efter en medrivende afslutning.

Tidligere mandag vandt Skanderborg 35-29 hjemme over KIF Kolding. Med sejren kom Skanderborg op på 17 point og ligger på sjettepladsen. KIF Kolding er nummer 12.

/ritzau/